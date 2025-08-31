Ταρέμι: Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, πάντα παίζω για τη νίκη και να κάνω ευτυχισμένο τον κόσμο - Βίντεο
Ταρέμι: Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, πάντα παίζω για τη νίκη και να κάνω ευτυχισμένο τον κόσμο - Βίντεο
Οι πρώτες δηλώσεις του Μέχντι Ταρέμι μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τον Ολυμπιακό
O Mέχντι Ταρέμι είναι και πλέον επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
Ο διεθνής Ιρανός στράικερ με καριέρα σε Πόρτο και Ίντερ υπέγραψε για δύο χρόνια στον Ολυμπιακό και μίλησε στο Olympiacos TV για τη μεταγραφή, τους στόχους του και έστειλε και μήνυμα στον κόσμο της ομάδας.
Οι δηλώσεις του Ταρέμι στο Olympiacos TV
«Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Ξέρω καλά την ομάδα από το παρελθόν. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και γι’ αυτό είμαι εδώ.
Το Champions League είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου και όλοι θέλουν να παίξουν σε αυτήν. Για κάθε ποδοσφαιριστή είναι ένα όνειρο να παίξει εκεί. Είμαστε ο Ολυμπιακός, ένας μεγάλος σύλλογος και θα παλέψουμε για αυτά τα παιχνίδια του Champions League. Μπορούμε να κάνουμε τους φιλάθλους μας ευτυχισμένους, θα παλέψουμε γι’ αυτούς.
Είναι μεγάλη μου χαρά. Γνωρίζω πολλά για τους οπαδούς του Ολυμπιακού και έχω να σας πω μία ιστορία γι’ αυτό. Όταν με κάλεσαν από τον Ολυμπιακό, είχα μαζί τους μία κλήση zoom, στην οποία προσπάθησαν να μου εξηγήσουν πράγματα για τον Ολυμπιακό. Τότε τους διέκοψα και τους είπα ότι δεν χρειάζεται να μου εξηγήσουν τίποτα, διότι ξέρω ήδη πολλά για τον Ολυμπιακό. Ξέρω ποιος έπαιζε για τον Ολυμπιακό και ποιοι είναι οι οπαδοί του. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Ήρθα λοιπόν εδώ για να βοηθήσω απλώς την ομάδα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς και θα παλέψω γι’ αυτούς μέσα και έξω από το γήπεδο. Αυτός είναι ο στόχος μου.
Όπου και αν έχω βρεθεί, παίζω πάντα για την νίκη. Οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκα ήταν οι καλύτερες στη χώρα τους. Γνωρίζω για την πίεση που υπάρχει από τους φιλάθλους. Πρέπει πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν, γιατί οι οπαδοί έχουν προσδοκίες και περιμένουν από έναν επιθετικό να σκοράρει, να δίνει ασίστ και να κερδίζει τα παιχνίδια. Είμαι, λοιπόν, εδώ για να προσπαθήσω γι’ αυτούς και να τους κάνω ευτυχισμένους».
Ειδήσεις σήμερα:
Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό γίνεται viral - Απαντά σε ερωτήσεις από τα 150 μέτρα ύψος και μαζεύει εκατοντάδες χιλιάδες views
Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ - «Είμαστε περήφανοι για εμάς»
Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη από τη ΔΕΘ - Η στρατηγική για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
Ο διεθνής Ιρανός στράικερ με καριέρα σε Πόρτο και Ίντερ υπέγραψε για δύο χρόνια στον Ολυμπιακό και μίλησε στο Olympiacos TV για τη μεταγραφή, τους στόχους του και έστειλε και μήνυμα στον κόσμο της ομάδας.
Οι δηλώσεις του Ταρέμι στο Olympiacos TV
«Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Ξέρω καλά την ομάδα από το παρελθόν. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και γι’ αυτό είμαι εδώ.
Το Champions League είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου και όλοι θέλουν να παίξουν σε αυτήν. Για κάθε ποδοσφαιριστή είναι ένα όνειρο να παίξει εκεί. Είμαστε ο Ολυμπιακός, ένας μεγάλος σύλλογος και θα παλέψουμε για αυτά τα παιχνίδια του Champions League. Μπορούμε να κάνουμε τους φιλάθλους μας ευτυχισμένους, θα παλέψουμε γι’ αυτούς.
Είναι μεγάλη μου χαρά. Γνωρίζω πολλά για τους οπαδούς του Ολυμπιακού και έχω να σας πω μία ιστορία γι’ αυτό. Όταν με κάλεσαν από τον Ολυμπιακό, είχα μαζί τους μία κλήση zoom, στην οποία προσπάθησαν να μου εξηγήσουν πράγματα για τον Ολυμπιακό. Τότε τους διέκοψα και τους είπα ότι δεν χρειάζεται να μου εξηγήσουν τίποτα, διότι ξέρω ήδη πολλά για τον Ολυμπιακό. Ξέρω ποιος έπαιζε για τον Ολυμπιακό και ποιοι είναι οι οπαδοί του. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Ήρθα λοιπόν εδώ για να βοηθήσω απλώς την ομάδα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς και θα παλέψω γι’ αυτούς μέσα και έξω από το γήπεδο. Αυτός είναι ο στόχος μου.
Όπου και αν έχω βρεθεί, παίζω πάντα για την νίκη. Οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκα ήταν οι καλύτερες στη χώρα τους. Γνωρίζω για την πίεση που υπάρχει από τους φιλάθλους. Πρέπει πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν, γιατί οι οπαδοί έχουν προσδοκίες και περιμένουν από έναν επιθετικό να σκοράρει, να δίνει ασίστ και να κερδίζει τα παιχνίδια. Είμαι, λοιπόν, εδώ για να προσπαθήσω γι’ αυτούς και να τους κάνω ευτυχισμένους».
Ειδήσεις σήμερα:
Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό γίνεται viral - Απαντά σε ερωτήσεις από τα 150 μέτρα ύψος και μαζεύει εκατοντάδες χιλιάδες views
Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ - «Είμαστε περήφανοι για εμάς»
Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη από τη ΔΕΘ - Η στρατηγική για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα