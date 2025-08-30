Ιστιοπλοΐα: Χάλκινο μετάλλιο οι Κυφίδης και Πετριανός στο παγκόσμιο ILCA U21
Στα ILCA 6, επίσης μετά από 12 κούρσες, η Ερμιόνη Γκίκα κατετάγη 9η με 179 βαθμούς και η Ευαγγελία Καραγεώργου 39η με 385 βαθμούς 

Από θρίαμβο σε θρίαμβο η ελληνική ιστιοπλοΐα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα U21 της κλάσης ILCA που έγινε στην Ιρλανδία, δύο ιστιοπλόοι μας ανέβηκαν στο βάθρο και κατέκτησαν χάλκινα μετάλλια!

Κι όμως ο Αθανάσιος Κυφίδης και ο Αδαμάντιος Πετριανός ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και στο τέλος πήραν αυτό που άξιζαν.

Στις 12 ιστιοδρομίες του προγράμματος ο Αθανάσιος Κυφίδης τερμάτισε 1, 3, 33, 6, 1, 10, 2, 14, 6, 6, 71 (την αφαίρεσε ως τη χειρότερή του), 7 και με 89 βαθμούς ποινής κατέλαβε την 3η θέση της γενικής κατάταξης των 139 σκαφών από 35 χώρες.

Ο Αδαμάντιος Πετριανός κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία U19. Οι θέσεις του ήταν 4, 22, 14, 6, 4, 18,13, 10, 71 ( την αφαίρεσε), 17, 32, 53 και συγκέντρωσε 193 βαθμούς. Στη γενική βαθμολογία όλων των σκαφών ήταν 18ος.

Στα ILCA 6, επίσης μετά από 12 κούρσες, η Ερμιόνη Γκίκα κατετάγη 9η με 179 βαθμούς και η Ευαγγελία Καραγεώργου 39η με 385 βαθμούς.


