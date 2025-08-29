Europa League: Τα γκρουπ δυναμικότητας για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και οι πιθανοί τους αντίπαλοι
Europa League: Τα γκρουπ δυναμικότητας για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και οι πιθανοί τους αντίπαλοι
Η κλήρωση θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) στις 14:00
Έκαναν αυτό που έπρεπε και εξασφάλισαν την καλύτερη δυνατή ευρωπαϊκή παρουσία. Ο Παναθηναϊκός έμεινε όρθιος στη Σαμψούντα, ο ΠΑΟΚ διέλυσε τη Ριέκα και αμφότεροι έκλεισαν θέση στη League Phase του Europa League.
Πλέον μετρούν αντίστροφα για τη σχετική κλήρωση στη Νιόν (29/08 - 14:00), όπου θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτοί θα προκύψουν από τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας στα οποία έχουν χωριστεί οι 36 συνολικά ομάδες.
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Pot 2 και ο Παναθηναϊκός στο Pot 4. Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες από κάθε Pot του Europa League, κάτι που σημαίνει πως οι δύο ελληνικοί σύλλογοι ήδη μπορούν να στρέψουν το βλέμμα τους στους πιθανούς τους αντιπάλους. Υπενθυμίζουμε πως μεταξύ τους δεν μπορούν να κληρωθούν.
Αναλυτικά τα Pots και οι πιθανοί αντίπαλοι για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ
Pot 1
Ρόμα
Πόρτο
Ρέιντζερς
Φέγενορντ
Λιλ
Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Ρεάλ Μπέτις
Ζάλτσμπουργκ
Άστον Βίλα
Pot 2
Φενέρμπαχτσε
Μπράγκα
Ερυθρός Αστέρας
Λιόν
ΠΑΟΚ
Βικτόρια Πλζεν
Φερεντσβάρος
Σέλτικ
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Pot 3
Γιουνγκ Μπόις
Βασιλεία
Μίντιλαντ
Φράιμπουργκ
Λουντογκόρετς
Νότιγχαμ Φόρεστ
Στουρμ Γκρατς
FCSB
Νις
Pot 4
Μπολόνια
Θέλτα
Στουτγκάρδη
Παναθηναϊκός
Μάλμε
Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Ουτρέχτη
Γκενκ
Μπραν
