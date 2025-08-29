Βαθμολογία UEFA: Οι προκρίσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έφεραν την Ελλάδα πιο κοντά στη 10η θέση
Βαθμολογία UEFA: Οι προκρίσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έφεραν την Ελλάδα πιο κοντά στη 10η θέση
Το καλύτερο δυνατό σενάριο επεφύλασσε η τελευταία αγωνιστική των καλοκαιρινών προκριματικών για τα ελληνικά χρώματα
Με τέσσερις ελληνικές ομάδες συνεχίζει η Ελλάδα στο κυρίως πιάτο των Κυπέλλων Ευρώπης. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ γνώριζαν πως το ταξίδι τους θα έχει συνέχεια, όμως, οι σπουδαίες προκρίσεις επί των Σάμσουνσπορ και Ριέκα αντίστοιχα, έστειλαν τόσο τους πράσινους, όσο και τους ασπρόμαυρους στη League Phase του Europa League.
Η ΑΕΚ με τη σειρά της, με τη σπουδαία πρόκριση επί της Άντερλεχτ, θα είναι η εκπρόσωπος της χώρας μας στο Conference League. Οι ελληνικές ομάδες μέτρησαν δύο νίκες και μία ισοπαλία σε αυτήν την τελευταία βραδιά των καλοκαιρινών προκριματικών και αυτά τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε 500 βαθμούς.
Έτσι, η Ελλάδα παρέμεινε στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA με 37.512 βαθμούς, συνεχίζοντας να καταδιώκει την Τσεχία που βρίσκεται στη 10η θέση. Ένα ακόμα καλό νέο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Νορβηγία που απειλεί την Ελλάδα από την 13η θέση, έμεινε με μία ομάδα λιγότερη καθώς αποκλείστηκε η Φρέντρικστατ.
Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:
9. Τουρκία 43.500 (3/5)
10. Τσεχία 40.300 (4/5)
11. Ελλάδα 37.512 (4/5)
13. Πολωνία 35.125 (4/4)
12. Νορβηγία 37.047 (3/5)
Ειδήσεις σήμερα:
Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Με Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Πάφο, Αϊντχόφεν εντός, με Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Καϊράτ στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός
