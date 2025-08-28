Ιστορική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προκρίθηκαν στη League Phase του Europa και του Conference League - Δείτε τα γκολ

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dceb4zleyx41)

Στην πολυετή ιστορία του Δικεφάλου του Βορρά στα Ευρωπαϊκά κύπελλα, ένα από τα ρεκόρ του είναι και το γεγονός ότι δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από κροατικές ομάδες σε διπλές αναμετρήσεις...Κι αυτή η τρομερή παράδοση των ασπρόμαυρων συνεχίστηκε και φέτος με θύμα την Ριέκα (δεύτερος αποκλεισμός της από τον ΠΑΟΚ σε μια πενταετία) καθώς το 1-0 με το οποίο οι πρωταθλητές Κροατίας είχαν επικρατήσει στην έδρα τους αποδείχθηκε πολύ μικρό.Ο ΠΑΟΚ στο 25' το είχε ανατρέψει ήδη, με το γκολ του Μεϊτέ στο 13' και τη... ζωγραφιά του Κωνσταντέλια στο 25' με τους Θεσσαλονικείς να βλέπουν τον Φρουκ δύο λεπτά πριν το 2-0 να σημαδεύει το δοκάρι (στη μοναδική τους φάση στο ματς).Το ματς ουσιαστικά κρίθηκε στο 56' όταν οι Κροάτες αντί να διώξουν έδωσαν τη μπάλα στον «Ντέλια» που μοίρασε έτοιμο γκολ στον Τσάλοφ για το 3-0.Η Ριέκα στο 71' έμεινε με 10 παίκτες και στο 76' ήρθε το απίθανο γκολ του Γιακουμάκη, ο οποίος απέφυγε στη γραμμή του άουτ τον αντίπαλο του και με εκπληκτικό πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 4-0.. Το κερασάκι στην ασπρόμαυρη τούρτα της πρόκρισης ήρθε από τον Πέλκα στο 89'.Η ΑΕΚ επέστρεψε σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Με ονειρεμένη εμφάνιση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς νίκησε 2-0 την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League, καθώς ο πρώτος αγώνας των πλέι οφ είχε λήξει ισόπαλος 1-1. Τα γκολ πέτυχαν ο Κοϊτά στο 36΄ και ο Κουτέσα στο 48΄.Από το πρώτο... δευτερόλεπτο η ΑΕΚ έδειξε ποιος ήταν το «αφεντικό» της αναμέτρησης. Πολύ πιο αποφασιστική εκμεταλλεύτηκε τον ενθουσιασμό της έδρας, αλλά και την αφέλεια με την οποία αντιμετώπισαν οι Βέλγοι το ματς. Πολλά τα λάθη στο «χτίσιμο» των επιθέσεων από τους Βέλγους και σε ένα από αυτά, ο Ελίασον έκλεψε τη μπάλα την πέρασε στο Κοϊτά κι αυτός «κεραυνοβόλησε» τον Κούζμανς για το 1-0 στο 36΄.Οι παίκτες της Άντερλεχτ αδυνατούσαν να βρουν το «φάρμακο» στην ταχύτητα του Κουτέσα, του Κοϊτά και του Ελίασον, ενώ σε τακτικό επίπεδο ο Νίκολιτς είχε πάρει την... ταυτότητα του Χάσι. Ο προπονητής των φιλοξενούμενων προσπάθησε να αλλάξει τον ρου της αναμέτρησης με τρεις μαζεμένες αλλαγές στο ημίχρονο, όμως η ΑΕΚ εφάρμοσε ξανά το δικό της «νόμο». Ο Κουτέσα ελίχθηκε από αριστερά και με καταπληκτικό σουτ έστειλε τη μπάλα στην απέναντι γωνία του Κούζμανς... 2-0 στο 48΄ και η OPAP Arena είχε πάρει «φωτιά»! Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι οπισθοχώρησαν αφήνοντας χώρο στους Βέλγους οι οποίοι είχαν την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν ήξεραν τι... να την κάνουν. Ήταν εμφανές ότι είχαν σοκαριστεί από την έκβαση του παιχνιδιού, του οποίου η εικόνα δεν είχε την παραμικρή σχέση με την αναμέτρηση των Βρυξελλών πριν από μία εβδομάδα.