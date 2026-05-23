Χεζόνια: «Πρέπει να βρούμε τρόπο παρά τις απουσίες, αυτή είναι η νοοτροπία της Ρεάλ», βίντεο
Εκ των ηγετών των Μαδριλένων, ο Κροάτης άσος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού και αναφέρθηκε στην εμπειρία που παίζει ρόλο
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κλείσει θέση για τον τελικό, αποκλείοντας στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε.
Στον τελικό θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ του Σκαριόλο. Εκ των ηγετών των Μαδριλένων, Μάριο Χεζόνια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού και αναφέρθηκε στην εμπειρία που παίζει ρόλο.
«Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final Four. Δύο ιστορικοί γίγαντες της διοργάνωσης. Μιλώντας μετά από αυτόν τον gentleman δεν μπορώ να πω πολλά», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο. Με την κατάσταση του ρόστερ, με τους τραυματισμούς πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις. Είναι do or die. Να προετοιμαστούμε με ίδιο τρόπο όπως το κάναμε όλη τη σεζόν γιατί όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Τα ματς ειναι do or die. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα.
Είναι η μεγαλύτερη στιγμή του μπάσκετ στην Ευρώπη. Δύο ιστορικοί γίγαντες σε έναν τελικό. Δεν έχουμε αντιπερισπασμούς, ούτε είμαστε θύματα. Έχουμε στεναχωρηθεί για τους τραυματισμούς. Να πιστεύουμε και να προσπαθούμε. Αυτή είναι η νοοτροπία της Ρεάλ.
Δεν με αγγίζει τι γίνεται έξω από το μπάσκετ. Είναι εκτός το τι λέγεται απ έξω και το θέμα των οπαδών. Εγώ είμαι εδώ, το παρελθόν μου δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή»
🏀 Ο Μάριο Χεζόνια στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι της ευρωπαϊκής κούπας
