Ο Ντουπλάντις αποθέωσε Καραλή: «Δεν αποκλείω παγκόσμιο ρεκόρ από τον Mανόλο, o τύπος κάνει τρελά άλματα» - Βίντεο

Ο Ντουπλάντις ανταπάντησε: «Πιστεύω πως αυτό σκεφτόταν, κι ας μην το λέει. Και είναι λογικό. Είμαστε φίλοι, αλλά είμαστε και συναγωνιστές, είναι η φύση του αθλήματος αυτή. Ψάχνει το επόμενο πράγμα που θα κυνηγήσει. Αφού έφτασε τέτοιο επίπεδο σκέφτηκε απευθείας "έλα εδώ". Ξέρω ότι πρέπει να είμαι στο πικ μου να μπορέσω να νικήσω και νομίζω πως αυτό είναι πολύ ωραίο. Και για το άθλημα είναι πολύ ωραίο».Τέλος, ο Καραλής μιλώντας για τις προσδοκίες του κόσμου, να κάνει πλέον μόνο μεγάλες επιδόσεις, επιδόσεις, ξεκαθέρισε: «Δεν μπορεί κάθε μέρα ο Μόντο να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, ούτε εγώ να κάνω πάνω από έξιμ μέτρα, 6.10μ Είμαστε εδώ, στη μεγάλη σκηνή, προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό μου και μία μέρα μπορείς να κάνεις ένα νέο ατομικό ρεκόρ, αλλά την άλλη μέρα θα είναι φυσικό αν το σώμα σου δεν είναι στα καλύτερά του, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Ελπίζω πως οι φίλαθλοι καταλαβαίνουν πως όταν είμαστε εκεί, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».Πηγή:www.gazzetta.gr