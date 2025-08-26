Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
ΠΑΟΚ: Η συνάντηση του Ζαφείρη με τον Ιβάν Σαββίδη
ΠΑΟΚ: Η συνάντηση του Ζαφείρη με τον Ιβάν Σαββίδη
Ο Ζαφείρης ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη για τη μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή
Ο Ιβάν Σαββίδης είχε την Τρίτη συνάντηση με τον διεθνή χαφ Χρήστο Ζαφείρη, λίγες ώρες μετά την οριστικοποίηση της μεταγραφής του 22χρονου διεθνή μέσου στον ΠΑΟΚ και τα χαμόγελα έδιναν και έπαιρναν.
Ο πρόεδρος του συλλόγου καλωσόρισε τον Ζαφείρη στην οικογένεια του Δικεφάλου του Βορρά και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα αποτελεί σημαντικό κομμάτι των επιτυχιών που έρχονται.
Ο Ζαφείρης ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη για τη μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, δήλωσε χαρούμενος που θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τόνισε ότι έρχεται στην Τούμπα για να πετύχει μεγάλα πράγματα, για να κερδίσει τίτλους και να παίξει με τον ΠΑΟΚ στο Champions League.
