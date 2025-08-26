Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Τέλος ο Κουέστα από τον Άρη - «Δεν ήταν δική μου απόφαση να φύγω, αναγκάστηκα» έγραψε ο Ισπανός τερματοφύλακας
Ο Χουλιάν Κουέστα υπερασπίστηκε την εστία του Άρη από το 2018 έως το 2025 και θα συνεχίσει την καριέρα του στην
Αντάλιασπορ
«Αντίο» στον Άρη και στον κόσμο του με αιχμές από τον Χουλιάν Κουέστα.
Ο Ισπανός τερματοφύλακας που αγωνίστηκε με επιτυχία στην ομάδα της Θεσσαλονίκης από το 2018 έως το 2025 θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και στην Αντάλιασπορ.
Πριν από λίγη ώρα ο Κουέστα με μήνυμά του στα social media ευχαρίστησε τον κόσμο του Άρη και ξεκαθάρισε πως δεν ήθελε να φύγει αλλά αναγκάστηκε.
Η ανάρτηση του Κουέστα
«Η στιγμή που δεν ήθελα ποτέ έφτασε: να αποχαιρετήσω το «σπίτι» μου, την ομάδα μου και τους ανθρώπους μου.
Νιώθω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω αυτήν την κατάσταση. Δεν ήταν ποτέ δική μου απόφαση να φύγω από την ομάδα, ούτε υπήρχαν αθλητικοί ή οικονομικοί λόγοι. Πάντα σκεφτόμουν να τελειώσω την καριέρα μου εδώ. Ωστόσο, αναγκάστηκα να φύγω.
Όταν έφυγα από την Ισπανία, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μια ομάδα και μια πόλη θα μου έδιναν τόσα πολλά, τόσο αθλητικά όσο και προσωπικά. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον νυν προπονητή, ο οποίος προσπάθησε να με βοηθήσει μέχρι το τέλος, καθώς και στο προπονητικό επιτελείο, στο ιατρικό επιτελείο, στους συμπαίκτες μου, σε όλους όσους εργάζονται καθημερινά στο Νέο Ρύσιο, στα γραφεία και σε κάθε άτομο που γνώρισα αυτά τα επτά χρόνια.
Και φυσικά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε εσένα, ΑΡΙΑΝΑΡΑ. Μοιραστήκαμε δύσκολες στιγμές αλλά και άλλες αξέχαστες, όμως πάντα ήσασταν δίπλα μου.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους. Όπου κι αν βρίσκομαι, η οικογένειά μου κι εγώ θα είμαστε για πάντα ένα με εσάς.
VAMOS ΑΡΗΣ!»
