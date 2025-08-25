Serie A: Πεντάρα η Ιντερ στην πρεμιέρα, «μοιρασιά» στο Φρίουλι - Δείτε τα γκολ
SPORTS
Serie A Ίντερ Τορίνο Ουντινέζε Βερόνα

Serie A: Πεντάρα η Ιντερ στην πρεμιέρα, «μοιρασιά» στο Φρίουλι - Δείτε τα γκολ

Οι νερατζούρι 5-0 την Τορίνο, Ουντινέζε και Βερόνα έμειναν στο 1-1

Serie A: Πεντάρα η Ιντερ στην πρεμιέρα, «μοιρασιά» στο Φρίουλι - Δείτε τα γκολ
Εντυπωσιακή η Ίντερ στην πρεμιέρα της Serie A, παρέσυρε 5-0 την Τορίνο και μπήκε με το δεξί στη νέα αγωνιστική σεζόν. Το ματς έγινε στο «Μεάτσα», δυο γκολ πέτυχε ο Μάρκους Τιράμ, ενώ άνοιξε λογαριασμό κι ο νεαρός Ανζ-Γιοάν Μπονί που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Πάρμα.

INTER-TORINO 5-0 | HIGHLIGHTS | Nerazzurri Kick Off Season in Style | Serie A 2025/26


Νωρίτερα, ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Ουντινέζε και Βερόνα στο «Φρίουλι». Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κρίστενσεν στο 56΄, όμως η «Ελλάς» είχε την απάντηση με τον Σερντάρ στο 73΄.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της πρεμιέρας της Serie A:

Σασουόλο-Νάπολι 0-2 (17' ΜακΤόμινεϊ, 57' Ντε Μπρόινε)

Τζένοα-Λέτσε 0-0

Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2 (45'+1 Πάβλοβιτς - 28' Μπασιρότο, 61' Μπονατσόλι)

Ρόμα-Μπολόνια 1-0 (53' Γουέσλι Φράνκα)

Κλείσιμο
Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1 (90'+4 Λουπέρτο - 68' Μαντράγκορα)

Κόμο-Λάτσιο 2-0 (47' Δουβίκας, 73' Πας)

Γιουβέντους-Πάρμα 2-0 (59' Ντέιβιντ, 84' Βλάχοβιτς)

Αταλάντα-Πίζα 1-1 (50' Σκαμάκα - 36' αυτ. Χάιεν)

Ουντινέζε-Βερόνα 1-1 (53΄ Κρίστενσεν - 73΄ Σερντάρ)

UDINESE-VERONA 1-1 | HIGHLIGHTS | Serdar Rescues Point for Hosts | Serie A 2025/26


Ίντερ-Τορίνο 5-0 (18΄ Μπαστόνι, 52΄ Μαρτίνες, 36΄,62΄ Τιράμ, 72΄ Μπονί)



Ειδήσεις σήμερα:

Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες

Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα - Ανάμεσά τους συνεργάτες των Reuters, AP και Al Jazeera

Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης