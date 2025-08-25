Serie A: Πεντάρα η Ιντερ στην πρεμιέρα, «μοιρασιά» στο Φρίουλι - Δείτε τα γκολ
Serie A: Πεντάρα η Ιντερ στην πρεμιέρα, «μοιρασιά» στο Φρίουλι - Δείτε τα γκολ
Οι νερατζούρι 5-0 την Τορίνο, Ουντινέζε και Βερόνα έμειναν στο 1-1
Εντυπωσιακή η Ίντερ στην πρεμιέρα της Serie A, παρέσυρε 5-0 την Τορίνο και μπήκε με το δεξί στη νέα αγωνιστική σεζόν. Το ματς έγινε στο «Μεάτσα», δυο γκολ πέτυχε ο Μάρκους Τιράμ, ενώ άνοιξε λογαριασμό κι ο νεαρός Ανζ-Γιοάν Μπονί που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Πάρμα.
Νωρίτερα, ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Ουντινέζε και Βερόνα στο «Φρίουλι». Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κρίστενσεν στο 56΄, όμως η «Ελλάς» είχε την απάντηση με τον Σερντάρ στο 73΄.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της πρεμιέρας της Serie A:
Σασουόλο-Νάπολι 0-2 (17' ΜακΤόμινεϊ, 57' Ντε Μπρόινε)
Τζένοα-Λέτσε 0-0
Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2 (45'+1 Πάβλοβιτς - 28' Μπασιρότο, 61' Μπονατσόλι)
Ρόμα-Μπολόνια 1-0 (53' Γουέσλι Φράνκα)
Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1 (90'+4 Λουπέρτο - 68' Μαντράγκορα)
Κόμο-Λάτσιο 2-0 (47' Δουβίκας, 73' Πας)
Γιουβέντους-Πάρμα 2-0 (59' Ντέιβιντ, 84' Βλάχοβιτς)
Αταλάντα-Πίζα 1-1 (50' Σκαμάκα - 36' αυτ. Χάιεν)
Νωρίτερα, ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Ουντινέζε και Βερόνα στο «Φρίουλι». Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κρίστενσεν στο 56΄, όμως η «Ελλάς» είχε την απάντηση με τον Σερντάρ στο 73΄.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της πρεμιέρας της Serie A:
Σασουόλο-Νάπολι 0-2 (17' ΜακΤόμινεϊ, 57' Ντε Μπρόινε)
Τζένοα-Λέτσε 0-0
Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2 (45'+1 Πάβλοβιτς - 28' Μπασιρότο, 61' Μπονατσόλι)
Ρόμα-Μπολόνια 1-0 (53' Γουέσλι Φράνκα)
Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1 (90'+4 Λουπέρτο - 68' Μαντράγκορα)
Κόμο-Λάτσιο 2-0 (47' Δουβίκας, 73' Πας)
Γιουβέντους-Πάρμα 2-0 (59' Ντέιβιντ, 84' Βλάχοβιτς)
Αταλάντα-Πίζα 1-1 (50' Σκαμάκα - 36' αυτ. Χάιεν)
Ουντινέζε-Βερόνα 1-1 (53΄ Κρίστενσεν - 73΄ Σερντάρ)
Ίντερ-Τορίνο 5-0 (18΄ Μπαστόνι, 52΄ Μαρτίνες, 36΄,62΄ Τιράμ, 72΄ Μπονί)
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα - Ανάμεσά τους συνεργάτες των Reuters, AP και Al Jazeera
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ίντερ-Τορίνο 5-0 (18΄ Μπαστόνι, 52΄ Μαρτίνες, 36΄,62΄ Τιράμ, 72΄ Μπονί)
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα - Ανάμεσά τους συνεργάτες των Reuters, AP και Al Jazeera
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα