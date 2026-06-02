Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ
Ο πρώτος επίσημος αγώνας της νέας σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο θα είναι το ματς για τον τίτλο του Super Cup
Οριστική είναι πλέον τόσο η ημερομηνία όσο και το γήπεδο διεξαγωγής του φετινού Betsson Super Cup, όπου η πρωταθλήτρια AEK και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.
Η ΕΠΟ επικύρωσε πως ο αγώνας θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στο παιχνίδι με το οποίο θα ανοίξει και επίσημα η νέα ποδοσφαιρική σεζόν (2026-2027) στην Ελλάδα.
Το γήπεδο που θα θα φιλοξενήσει τον αγώνα θα είναι το Παγκρήτιο Στάδιο, με την ομοσπονδία να επιλέγει να μην υπάρξει αλλαγή ως προς την έδρα διεξαγωγής. Θυμίζουμε πως ο συγκεκριμένος θεσμός επανήλθε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες (2025-2026), με τον Ολυμπιακό να επικρατεί της κρητικής ομάδας (σσ ΟΦΗ) που θέλει αυτή τη φορά να πανηγυρίσει.
Πηγή: gazzetta.gr
