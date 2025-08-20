Συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Σλάβια Πράγας για τον Ζαφείρη - Στην Τούμπα την Πρωτοχρονιά του 2026 ο παίκτης - Βίντεο, φωτογραφίες

Ο Ζαφείρης στην Τούμπα για το παιχνίδι της Σλάβιας Πράγας με τον ΠΑΟΚ.





Με την Σλάβια Πράγας κατέκτησε το πρωτάθλημα Τσεχίας (2024/25),και το Κύπελλο στην πρώτη του σεζόν (2022/23).

Ο Ζαφείρης με την εθνική Νορβηγίας.

Ο Χρήστος Ζαφείρης με την φανέλα της Σλάβια Πράγας κόντρα στη Λιλ στα προκριματικά του Champions League.

Από μικρός ο Χρήστος είχε μια μπάλα στα πόδια του. Πριν την Νορβηγία, στα 8 του, είχε αγωνιστεί στα τσικό του Παναθηναϊκού. Στη Νορβηγία, ξεκίνησε από την Βαλερένγκα και τον Ιανουάριο του 2020 μεταπήδησε στη Γκρόρουντ (Β΄ Νορβηγίας). Στα 17 του ήταν βασικός στη Β' Νορβηγίας.Το 2021 τον απέκτησε η Χάουγκεσουντ (Α΄ Νορβηγίας) και από εκεί συνέχισε στη Σλάβια Πράγας. Στην ομάδα της Τσεχίας εντάχθηκε το 2022 και έως σήμερα έχει 104 παιχνίδια, 13 γκολ και 12 ασίστ.Οι Τσέχοι έδωσαν 3 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν και έχει συμβόλαιο μαζί τους έως το 2027.Ο Ζαφείρης θα μπορούσε να επιλέξει να παίξει πίσω από τον Έρλινγκ Χάαλαντ στην εθνική Νορβηγίας αλλά εκείνος «ψήφισε» Εθνική Ελλάδας. Έπαιξε πάντως έως την Ελπίδων της Νορβηγίας!Έκανε ντεμπούτο με την Εθνική ανδρών της Ελλάδας 7 Σεπτεμβρίου 2024 στο παιχνίδι με την Φιλανδία και μετράει ήδη 9 συμμετοχές.O Χρήστος Ζαφείρης παίζει ως 6αρι αλλά και ως 8αρι.