Συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Σλάβια Πράγας για τον Ζαφείρη - Στην Τούμπα την Πρωτοχρονιά του 2026 ο παίκτης - Βίντεο, φωτογραφίες
Η Σλάβια Πράγας αποδέχτηκε προφορικά την πρόταση 12 εκατ. ευρώ του ΠΑΟΚ για τον Χρήστο Ζαφείρη - Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο

Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ θα είναι από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο Χρήστος Ζαφείρης.

Ο διεθνής Έλληνας μέσος πίεζε με κάθε τρόπο για να επιστρέψει στην Ελλάδα και να παίξει στον αγαπημένο του ΠΑΟΚ και επήλθε συμφωνία ανάμεσα στην ελληνική ομάδα και στην  Σλάβια Πράγας. 

Οι Τσέχοι αποδέχτηκαν την πρόταση των 10+2 εκατ. ευρώ που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ αλλά θα κρατήσουν για ένα εξάμηνο τον παίκτη. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν προφορικά και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα μεταβούν στην Τσεχία για τις υπογραφές. Ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο.

Ο Χρήστος Ζαφείρης θα παίξει στη League Phase του Champions League με τους Τσέχους αλλά μετά τον Δεκέμβριο θα μαζέψει τα πράγματα του και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. 

Οι Τσέχοι ήταν πολύ «σκληροί» στις διαπραγματεύσεις αλλά αφού ο Ζαφείρης και η οικογένειά του ήθελαν ΠΑΟΚ και αφού ικανοποιήθηκαν και οικονομικά δεν μπορούσαν να αρνηθούν. 

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d79jbtohe6ex)


Άλλωστε πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, είχε αφήσει με δηλώσεις του... παράθυρο αισιοδοξίας στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ οι οποίοι επέμεναν για την μεταγραφή. 

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ζαφείρη πριν από τον Ιανουάριο του 2026. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν σούπερ μάρκετ. Το χτίσιμο της ομάδας έχει τους δικούς του κανόνες. Δεν μπορεί κάποιος να έρχεται όποτε θέλει και να αγοράζει ό,τι χρειάζεται. Ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε πως είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε τον παίκτη τον Ιανουάριο και να υπογράψουμε το συμβόλαιο τώρα, εφόσον τον θέλουν τόσο πολύ» είχε σημειώσει. 

Ο διεθνής μέσος από την πλευρά του είχε πει πριν από λίγες ημέρες:  «Το χιόνι δεν είναι για μένα, είναι πολύ κρύο… Προτιμώ το κλίμα στην Ελλάδα πολύ περισσότερο.». 


Ο Ζαφείρης με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.
Ο Χρήστος Ζαφείρης με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.


Ποιος είναι ο Ζαφείρης 

O παίκτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23 Φεβρουαρίου 2003. Το 2012 η οικογένειά του μετακόμισε στη Νορβηγία και συγκεκριμένα στο Όσλο. 

Από μικρός ο Χρήστος είχε μια μπάλα στα πόδια του. Πριν την Νορβηγία, στα 8 του, είχε αγωνιστεί στα τσικό του Παναθηναϊκού. Στη Νορβηγία, ξεκίνησε από την Βαλερένγκα και τον Ιανουάριο του 2020 μεταπήδησε στη Γκρόρουντ (Β΄ Νορβηγίας). Στα 17 του ήταν βασικός στη Β' Νορβηγίας. 

Ο Ζαφείρης στην Τούμπα για το παιχνίδι της Σλάβιας Πράγας με τον ΠΑΟΚ.


Το 2021 τον απέκτησε η  Χάουγκεσουντ (Α΄ Νορβηγίας) και από εκεί συνέχισε στη Σλάβια Πράγας. Στην ομάδα της Τσεχίας εντάχθηκε το 2022 και έως σήμερα έχει 104 παιχνίδια, 13 γκολ και 12 ασίστ. 

Οι Τσέχοι έδωσαν 3 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν και έχει συμβόλαιο μαζί τους έως το 2027.

Με την Σλάβια Πράγας κατέκτησε το πρωτάθλημα Τσεχίας (2024/25),και το Κύπελλο στην πρώτη του σεζόν (2022/23).

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d3rnswxx26pl)

 Ο Ζαφείρης θα μπορούσε να επιλέξει να παίξει πίσω από τον Έρλινγκ Χάαλαντ στην εθνική Νορβηγίας αλλά εκείνος «ψήφισε» Εθνική Ελλάδας. Έπαιξε πάντως έως την Ελπίδων της Νορβηγίας! 

Ο Ζαφείρης με την εθνική Νορβηγίας.


Έκανε ντεμπούτο με την Εθνική ανδρών της Ελλάδας 7 Σεπτεμβρίου 2024 στο παιχνίδι με την Φιλανδία και μετράει ήδη 9 συμμετοχές.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dagiunbq7hbt)


O Χρήστος Ζαφείρης παίζει ως 6αρι αλλά και ως 8αρι.


Ο Χρήστος Ζαφείρης με την φανέλα της Σλάβια Πράγας κόντρα στη Λιλ στα προκριματικά του Champions League.



