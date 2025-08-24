ΑΕΚ: Δεν υπάρχει συμφωνία με τον Μπαρίνοφ, σύμφωνα με Ρώσο δημοσιογράφο
Ο μάνατζερ επιβεβαίωσε μεν το ενδιαφέρον της ΑΕΚ, αλλά τόνισε πως δεν υπάρχει συμφωνία
Στη Ρωσία κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σενάρια που θέλουν την ΑΕΚ να έχει καταθέσει πρόταση στη Λοκομοτίβ Μόσχας για τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Ένωση φέρεται να προσέφερε 2 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 28χρονου, πρόταση που απορρίφθηκε από τον ρώσικο σύλλογο.
Οι ίδιες πηγές σημείωναν μάλιστα πως ο παίκτης έβλεπε θετικά το ενδεχόμενο του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, με απολαβές που θα άγγιζαν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως συν μπόνους.
Ωστόσο, η εικόνα της μεταγραφής του δεν φαίνεται να είναι τόσο ξεκάθαρη. Ο Ρώσος δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ παρουσιάζει μια διαφορετική διάσταση στο θέμα, παραθέτοντας δηλώσεις του εκπροσώπου του ποδοσφαιριστή, Πάβελ Μπανατίν. Ο μάνατζερ επιβεβαίωσε μεν το ενδιαφέρον της ΑΕΚ, αλλά τόνισε πως δεν υπάρχει συμφωνία ούτε επαφή του παίκτη με τους Κιτρινόμαυρους, πράγμα που επιβεβαιώνει και τις πληροφορίες του Gazzetta.
Στο ίδιο ρεπορτάζ, γίνεται σαφές πως η Λοκομοτίβ ζητάει 2 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφή του Μπαρίνοφ στο εξωτερικό, ενώ για ρωσικές ομάδες το ποσό ανεβαίνει στα 3 εκατομμύρια. Παρά ταύτα, οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί η μεταγραφή δεν θεωρούνται μεγάλες. Ακόμη κι αν υπάρξει εξέλιξη, το πιο πιθανό σενάριο είναι η λύση του συμβολαίου του και όχι μια απευθείας μεταγραφή, εξαιτίας των περιορισμών που ισχύουν λόγω των διεθνών κυρώσεων στη Ρωσία.
