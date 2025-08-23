Στο κόλπο για Τσιμίκα η Ρόμα, γράφουν στην Ιταλία
Στους επίδοξους μνηστήρες του Κώστα Τσιμίκα πρόσθεσε τη Ρόμα ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο
Μετά από μια σπουδαία πενταετία, το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα φαίνεται πως διαγράφεται μακριά από τη Λίβερπουλ. Ο Έλληνας μπακ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Reds και έχει μια σειρά από επίδοξους μνηστήρες που προσπαθούν να εξασφαλίσουν την υπογραφή του.
Από την Αγγλία και τη Γαλλία, μέχρι την Ελλάδα, είναι πολλά τα δημοσιεύματα που αφορούν στις ενδιαφερόμενες ομάδες για τον 29χρονο. Και το τελευταίο εξ αυτών έβαλε και τη Ρόμα στο παιχνίδι.
Όπως μετέδωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι Τζαλορόσι ψάχνονται στην αγορά για έναν αριστερό οπισθοφύλακα που θα προσφέρει σημαντικό ανταγωνισμό στον Ανχελίνο και το όνομα του Κώστα Τσιμίκα βρίσκεται στη λίστα τους.
Μάλιστα, ήδη έχουν αρχίσει κάποιες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρόμα και τη Λίβερπουλ για τον δανεισμό του Έλληνα μπακ. Δεν πρόκειται για εύκολη περίπτωση, όμως η ιταλική ομάδα είναι διατεθειμένη να το προσπαθήσει πολύ.
.@OfficialASRoma, contatti con il @LFC per Tsimikas https://t.co/26glt3r11k— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 23, 2025
