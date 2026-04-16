Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.
Τσουχτερά τα ενοίκια και στη Θεσσαλονίκη με γκαρσονιέρες να ξεπερνάνε τα 600 ευρώ, αναλυτικά οι πιο ακριβές περιοχές
Πώς διαμορφώνονται οι τιμές κοντά στα πανεπιστήμια και στο παραλιακό μέτωπο - Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης, Θάνος Τσουλκανάκης, στο protothema.gr
Με κυνήγι κρυμμένου θησαυρού προσομοιάζεται η εύρεση αξιοπρεπούς κατοικίας - και με σχετικά καλή τιμή ενοικίασης - στη Θεσσαλονίκη σε μια αγορά που πλέον, όπως λένε οι μεσίτες της έχει κορεστεί, οι τιμές είναι στα ύψη και η ζήτηση δεν μπορεί να καλυφθεί από την προσφορά.
Επιπλέον, τα πανεπιστήμια που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη αποτελούν το κύριο παράγοντα που διαμορφώνει τις τιμές ενοικίασης των μικρών διαμερισμάτων ειδικά στο κέντρο της πόλης, συμπαρασύροντας, όμως, και τις τιμές άλλων περιοχών στις οποίες τελικώς καταλήγουν πολλοί φοιτητές.
«Για ένα σπίτι λίγων τετραγωνικών η πιο ακριβή περιοχή είναι τα πανεπιστήμια»Η πλέον ακριβή περιοχή για ενοικίαση μικρού διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη, όπως ανέφερε στο protothema.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης, Θάνος Τσουλκανάκης, είναι πέριξ του κάμπους του ΑΠΘ, αφού οι φοιτητές επικεντρώνονται σε αυτή για να βρουν σπίτι.
«Για ένα σπίτι λίγων τετραγωνικών, 40 - 50 τετραγωνικών, η πιο ακριβή περιοχή είναι τα πανεπιστήμια. Μια γκαρσονιέρα στα πανεπιστήμια είναι πανάκριβη, ενώ ένα τριάρι διαμέρισμα στην ίδια περιοχή δεν είναι ακριβό. Είναι περιοχή που προτιμούν οι φοιτητές και για το λόγο αυτό οι τιμές στις γκαρσονιέρες είναι πανάκριβες» είπε ο κ. Τσουλκανάκης προσθέτοντας ότι οι τιμές στις γκαρσονιέρες της περιοχής αυτής, είναι από 600 ευρώ και πάνω.
«Το κομμάτι των 40 Εκκλησιών, Ευαγγελίστρια και πέριξ είναι το πιο ακριβό κομμάτι για ενοικίαση μικρών διαμερισμάτων», τόνισε.
Περαιτέρω δε, οι περιοχές με ακριβά ενοίκια για δυάρια διαμερίσματα που προτιμώνται από ζευγάρια, όπως ανέφερε ο πρόεδρος των μεσιτών Θεσσαλονίκης, είναι η περιοχή της Καλαμαριάς «και ειδικά το Καραμπουρνάκι, η περιοχή Αξιωματικών και τα Κωνσταντινουπολίτικα, που είναι περιοχή που προτιμάται πάρα πολύ από τα ζευγάρια, γιατί είναι πλήρης περιοχή και με εύκολη πρόσβαση στον περιφερειακό» με τις τιμές να κυμαίνονται από 700 - 750 ευρώ και πάνω ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτει το διαμέρισμα.
Πανάκριβο το παραλιακό μέτωποΑναμφίβολα, όμως, η πιο ακριβή περιοχή της Θεσσαλονίκης στις ενοικιάσεις διαμερισμάτων είναι όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης.
«Η περιοχή με τα πιο ακριβά ενοίκια όσον αφορά τα σπίτια οικογένειας, δηλαδή από 100 τετραγωνικά και πάνω είναι η παραλία, όλη η ακτογραμμή. Λεωφόρος Νίκης, Μ. Αλεξάνδρου, Μιχαϊλίδη, Μακεδονία Παλλάς, Ποσειδώνιο, Σοφούλη. Είναι η πιο ακριβή περιοχή. Με κορυφαίο πιο ακριβό κομμάτι της ακτογραμμής φυσικά τη Λεωφόρο Νίκης» είπε ο κ. Τσουλκανάκης προσθέτοντας ότι στη Λ. Νίκης οι τιμές ενοικίασης είναι από 2.000 ευρώ και «φτάνουν τις 3.000- 4000 ευρώ» ενώ στα κομμάτια της Νέας Παραλίας οι ενδιαφερόμενοι «μπορούν να βρουν με 1.500 - 1800 ευρώ το μήνα».
Οι τιμές των ενοικίων όπως επισημαίνει ο κ. Τσουλκανάκης διαμορφώνονται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες «που σε κάποιες περιπτώσεις είναι παράλογες» και μάλιστα όπως ανέφερε «οι μεσίτες απορρίπτουμε και δεν αναλαμβάνουμε τέτοιες παράλογες περιπτώσεις».
Το στεγαστικό αναδεικνύεται σε ένα σημαντικό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, ενώ όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση «η ζήτηση για ενοικίαση διαμερισμάτων δεν μπορεί να καλυφθεί από την προσφορά».
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό. Η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη ήρθε να διαμορφώσει αλλά και να αυξήσει τις τιμές ενοικιάσεις κατοικιών αλλά και καταστημάτων σε όλο τον άξονα που κινείται, ενώ πλέον σε δρόμους, όπως η Δελφών όπως είπε ο πρόεδρος των μεσιτών δεν αδειάζουν τα διαμερίσματα εξαιτίας της ευκολίας στις μετακινήσεις που προσφέρει το μετρό.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
