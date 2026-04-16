Αύξηση 70% στα λειτουργικά κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής – Στα 44,5 εκατ. ευρώ
Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας, κεφαλαιακή θωράκιση και επιτάχυνση του μετασχηματισμού σε ένα έτος-ορόσημο για την Εταιρία
Η Εθνική Ασφαλιστική ολοκλήρωσε το οικονομικό έτος 2025 καταγράφοντας ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας της και επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου. Σε μια χρονιά αυξημένων προκλήσεων και καθοριστικών εξελίξεων για τον κλάδο, η Εταιρία, απόλυτα συνεπής στην υλοποίηση του μετασχηματισμού της, επέδειξε ισχυρές επιδόσεις στους βασικούς κλάδους δραστηριότητάς της και βελτίωσε τη λειτουργική της επίδοση και ανταγωνιστικότητα.
Κορυφαίο ορόσημο αποτέλεσε η ολοκλήρωση της εξαγοράς της από την Τράπεζα Πειραιώς, εξέλιξη που δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος διαμορφώθηκε σε €44,5 εκατ., αυξημένο κατά σχεδόν 70% σε σχέση με το 2024, ενώ ο προσαρμοσμένος δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (Adjusted ROE) ανήλθε σε 8,4% έναντι 3,5% το 2024, ενισχυμένος κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες.
Σε επίπεδο παραγωγής, τα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα ανήλθαν σε €834,6 εκατ., με τους τομείς των Γενικών Ασφαλίσεων και των Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας να καταγράφουν σημαντικά αποτελέσματα. Η οριακή υποχώρηση της συνολικής παραγωγής σε σχέση με το 2024 (€850,3 εκατ.) αποδίδεται στη μεταβατική περίοδο του τραπεζοασφαλιστικού δικτύου (bancassurance) λόγω της αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενώ όλα τα υπόλοιπα κανάλια διανομής κατέγραψαν σημαντική παραγωγικότητα. Η δυναμική αυτή αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά την επόμενη πενταετία, με πολλαπλά και σημαντικά οφέλη προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ενίσχυση χρηματοοικονομικής επίδοσης και αποδοτικότηταςΤα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 αντικατοπτρίζουν τη δυναμική πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, με τα Κέρδη προ Φόρων (IFRS) να διαμορφώνονται σε €48,0 εκατ. έναντι €14,8 εκατ. το 2024. Η σημαντική αυτή αύξηση αντανακλά την πρόοδο των δράσεων μετασχηματισμού της Εταιρίας, τη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης, τις ισχυρές αποδόσεις σε όλους τους βασικούς κλάδους και την πειθαρχημένη πολιτική ανάληψης κινδύνων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα