Την ώρα που επίκειται επικοινωνία Νετανιάχου - Αούν, οι Ισραηλινοί γκρεμίζουν γέφυρες και ισοπεδώνουν χωριά στο νότιο Λίβανο, δείτε βίντεο
Προσπάθειες να συμμετάσχει και ο Ρούμπιο στην επικοινωνία Ισραήλ - Λιβάνου - Τουλάχιστον 11 νεκροί από πλήγματα στο νότιο Λίβανο, καταστράφηκε ολοσχερώς σημαντική γέφυρα στον Λιτάνι, διακόπηκε η κυκλοφορία μεταξύ Βηρυτού και Δαμασκού
Την που βρίσκονται σε εξέλιξη οι προσπάθειες διπλωματικής συνεννόησης για την επίτευξη εκεχειρίας στον Λίβανο, οι Ισραηλινοί συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τις νότιες περιοχές της χώρας, επιδιώκοντας τον πλήρη αποκλεισμό της από το κέντρο και τον βορρά.
Σύμφωνα με το λιβανέζικο μέσο Al-Jadeed, έντονες είναι τις τελευταίες ώρες οι διεργασίες για τη διοργάνωση τριμερούς τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με βασικό αντικείμενο την επίτευξη εκεχειρίας και την έναρξη διαδικασίας συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου υπογράμμισε τη σημασία της εκεχειρίας ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε άμεση διαπραγμάτευση με το Ισραήλ, ενόψει πιθανών συνομιλιών με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τις οποίες η Βηρυτός δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα πραγματοποιηθούν.
«Η εκεχειρία που ζητά ο Λίβανος από το Ισραήλ αποτελεί το φυσικό σημείο εκκίνησης για άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε ο Αούν σε ανακοίνωσή του.
Οι δηλώσεις του αποτελούν τις πρώτες τοποθετήσεις για το θέμα σήμερα από ηγέτη μιας εκ των δύο χωρών, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα συνομιλήσουν εντός της ημέρας. Αντίστοιχη αναφορά έκανε και η υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ισραήλ Γκίλα Γκαμλιέλ, η οποία δήλωσε ότι Νετανιάχου και Αούν αναμένεται να επικοινωνήσουν.
Τουλάχιστον 11 νεκροί στο νότιο Λίβανο, καταστράφηκε ολοσχερώς σημαντική γέφυρα στον Λιτάνι
Την ίδια ώρα, αραβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, επικαλούμενα στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας.
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου National News Agency (NNA) ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν αρκετές επιθέσεις μέσα στην τελευταία ώρα, μεταξύ των οποίων πλήγμα κοντά στο χωριό Κασμιγέχ, που προκάλεσε τον τραυματισμό 15 ανθρώπων, καθώς και άλλη επίθεση στην ίδια περιοχή, κατά την οποία σκοτώθηκε οδηγός μοτοσικλέτας.
Το NNA μετέδωσε επίσης ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έπληξαν εκ νέου τη γέφυρα Κασμιγέχ στον ποταμό Λιτάνι, καταστρέφοντάς την ολοσχερώς.
Σύμφωνα με ανώτερο Λιβανέζο αξιωματούχο ασφαλείας που μίλησε στο Reuters, η επίθεση κατέστρεψε την τελευταία γέφυρα που συνέδεε τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα, προσθέτοντας ότι το πλήγμα «διέλυσε» τη γέφυρα, καθιστώντας αδύνατη την αποκατάστασή της.
Το Ισραήλ είχε στο παρελθόν στοχοποιήσει τη γέφυρα στις 23 Μαρτίου, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ ότι τη χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά μαχητών και οπλισμού προς το νότιο τμήμα της χώρας. Η Βηρυτός είχε τότε καταδικάσει το πλήγμα, χαρακτηρίζοντάς το «επικίνδυνη κλιμάκωση».
Έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει Βηρυτό με Δαμασκό
Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο ένα αυτοκίνητο στον δρόμο που συνδέει τη λιβανέζικη πρωτεύουσα Βηρυτό με τη συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.
Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Νταχρ αλ-Μπαϊντάρ, στα βουνά ανατολικά της Βηρυτού, σύμφωνα με το NNA, ενώ ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε στη συνέχεια.
