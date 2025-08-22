bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Γιαννάκης: Έχουμε τον καλύτερο παίκτη στον πλανήτη, πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα - Βίντεο
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, που κατέκτησε το χρυσό στο Eurobasket ως παίκτης και ως προπονητής, μίλησε για το Eurobasket του 2005, για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τις δυνατότητες της ομάδας
Ο θρυλικός Παναγιώτης Γιαννάκης βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Ιταλία και μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, την Εθνική του 2005 με την οποία ως προπονητής κατέκτησε το χρυσό στο Eurobasket, αλλά και τις δυνατότητες αυτής της ομάδας.
Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Γιαννάκη στην ΕΡΤ
«Σήμερα είναι ένα παιχνίδι, που ελπίζω να το χαρεί ο κόσμος. Πιστεύω ότι όλα είναι μέσα στο πλάνο που έχει σχεδιάσει ο κόουτς. Ελπίζω να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Για τις διαφορές με το 2005: «Είναι λίγο διαφορετικά. Εκείνη την εποχή προσπαθούσαμε να βάλουμε τα παιδιά να καταλάβουν πώς να αντιδρούν μέσα από δύσκολες συνθήκες. Αυτός ήταν ο λόγος, ο οποίος τα ματς δημιουργούσαν δύσκολες καταστάσεις για το γκρουπ. Μέσα στους αγώνες βρεθήκαμε έτοιμοι, σε ένα ματς δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Ξεκινήσαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εναντίον της Γαλλίας. Παρόλαυτά κάναμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και το πήγαμε εκεί που θέλαμε. Μας έδωσε μεγάλη ώθηση».
Για το αν πιστεύει την ομάδα: «Φυσικά. Τα παιδιά έχουν δυνατότητες. Πρέπει να υποστηρίζουμε ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Έχουμε τον καλύτερο παίκτη του πλανήτη, τον Γιάννη, ελπίζουμε να βρούμε τον ρυθμό μας σιγά-σιγά. Θα χρειαζόμαστε ηρεμία και ενέργεια. Όλοι μας να είμαστε κοντά στην ομάδα».
Για το αν έχει να δώσει κάποια συμβουλή: «Δεν μου αρέσει να συμβουλεύω. Πρέπει να έχουμε υπομονή, να μην παρασυρόμαστε από το σκορ. Με πειθαρχία, ενέργεια και σκληράδα, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Η Εθνική είναι πάνω από όλους».
