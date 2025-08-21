Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεύτερος καλύτερος NBAer του Eurobasket 2025, σύμφωνα με το ESPN
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεύτερος καλύτερος NBAer του Eurobasket 2025, σύμφωνα με το ESPN
To ΕSPN παρουσίασε τους 10 κορυφαίους NBAers που θα αγωνιστούν στο Eurobasket του 2025, τοποθετώντας στην κορυφή τον Νίκολα Γιόκιτς
Λίγες μέρες απέμειναν για την έναρξη του Eurobasket και ήδη μετράμε αντίστροφα για τα ματς της πρώτης φάσης όπου θα προκόψουν τα ζευγάρια των νοκ-άουτ και το τουρνουά θα μεταφερθεί στη Ρίγα της Λετονίας.
Στη διοργάνωση συμμετέχουν και κορυφαίοι NBAers που αναμένεται να ξεχωρίσουν για τις ομάδες τους. Το ESPN έκανε αφιερώματα στους κορυφαίους εξ αυτών και τοποθέτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη θέση 2. Στην κορυφή ο Νίκολα Γιόκιτς, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν οι Λούκα Ντόντσιτς, Φραντς Βάγκνερ και Αλπερέν Σενγκούν.
«Ο Αντετοκούνμπο έχει τερματίσει στην πρώτη τετράδα στην ψηφοφορία για τον MVP του NBA για επτά απίστευτες συνεχόμενες σεζόν και το έχει κερδίσει δύο φορές, αν και οι Μπακς έχουν κατακτήσει μόνο ένα πρωτάθλημα σε αυτό το διάστημα. Βρίσκεται σε παρόμοιο ρόλο με την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο: Είχε μέσο όρο 25,8 πόντους στους Ολυμπιακούς Αγώνες το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η ομάδα του τερμάτισε όγδοη. Και ήταν πρώτος σε όλους τους σκόρερ με 29,3 πόντους στο Eurobasket του 2022, αλλά η Ελλάδα τερμάτισε πέμπτη.
Η Ελλάδα κέρδισε το Eurobasket το 2005 και πήρε ξανά μετάλλιο το 2009, οπότε ο Γιάννης συνέπεσε με μέτριες εμφανίσεις σε διεθνή τουρνουά. Εάν αγωνιστεί, ο Αντετοκούνμπο θα κυριαρχήσει ξανά ατομικά», αναφέρει το ESPN.
TOP 10 #EuroBasket 2025 players according to ESPN 🌟👀— BasketNews (@BasketNews_com) August 21, 2025
1. Nikola Jokic 🇷🇸
2. Giannis Antetokounmpo 🇬🇷
3. Luka Doncic 🇸🇮
4. Franz Wagner 🇩🇪
5. Alperen Sengun 🇹🇷
6. Kristaps Porzingis 🇱🇻
7. Lauri Markkanen 🇫🇮
8. Deni Avdija 🇮🇱
9. Santi Aldama 🇪🇸
10. Neemias Queta 🇵🇹 pic.twitter.com/gzeO7lfCGu
