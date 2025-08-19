Εμμανουήλ Καραλής: Πήρε δώρο ένα κομμάτι ελβετικό τυρί για την επιτυχία του στη Λωζάνη - Βίντεο
Εμμανουήλ Καραλής: Πήρε δώρο ένα κομμάτι ελβετικό τυρί για την επιτυχία του στη Λωζάνη - Βίντεο
Οι διοργανωτές δίνουν στους νικητές από ένα κομμάτι ελβετικό τυρί που ζυγίζει 3 κιλά
Για 11η φορά μέσα σε ένα χρόνο ο Εμμανουήλ Καραλής πήδηξε πάνω από τα 6μ και έφυγε με το χρυσό μετάλλιο από το Diamond League της Λωζάνης.
Συγκεκριμένα ένα άλμα στα 6.02μ έδωσε τη νίκη στον Έλληνα Ολυμπιονίκη στη βροχερή αλλά γεμάτη από κόσμο πλατεία της Λωζάνης.
Ο Καραλής όμως δεν πήρε μόνο την πρωτιά και την αγάπη του κόσμου αλλά και ένα κομμάτι ελβετικό τυρί. Πρόκειται για ένα κομμάτι 3 κιλών που δίνουν ως δώρο οι διοργανωτές όχι μόνο στο νικητή αλλά και στους αθλητές που επίσης διακρίθηκαν.
Ο Έλληνας βέβαια ήξερε ότι θα πάρει δώρο τυρί αφού του το είχαν δώσει και το 2024 όπου ήταν 6ος στον ίδιο αγώνα. Τυρί πέρσι είχε λάβει και ο Μίλτος Τεντόγλου ο οποίος θα αγωνιστεί την Τετάρτη στη Λωζάνη.
