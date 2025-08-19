Έκανε τον γύρο του θριάμβου με την ελληνική σημαία στους ώμους και αποθεώθηκε στη Λωζάνη ο Καραλής - Βίντεο
Έκανε τον γύρο του θριάμβου με την ελληνική σημαία στους ώμους και αποθεώθηκε στη Λωζάνη ο Καραλής - Βίντεο
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης υπό βροχή περίμενε υπομονετικά να βγάλει φωτογραφία με τους θαυμαστές του, αφού κατέλαβε την πρώτη θέση
Έναν ακόμη εντυπωσιακό αγώνα έβαλε στο βιογραφικό του ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, που αγωνίστηκε στο Diamond League της Λωζάνης (19/8).
Υπό βροχή και ψυχρό καιρό, σε street event που έγινε το κέντρο της πόλης και όχι μέσα στο στάδιο, ο Μανόλο κατάφερε να πρωταγωνιστήσει κάνοντας ξανά 6 μέτρα και να κατακτήσει την πρώτη του νίκη σε μίτινγκ του Diamond League, προσθέτοντας μία ακόμη διάκριση στο πλούσιο βιογραφικό του.
Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα του, ο Έλληνας πρωταθλητής περίμενε με την ελληνική σημαία στον ώμο, να χαιρετήσει όσους Έλληνες ήταν εκεί να τον στηρίξουν χωρίς να τον απασχολεί η βροχή.
Άλλη μια ένδειξη πως ο Καραλής, πέρα από σπουδαίος αθλητής, είναι και σπουδαίος άνθρωπος.
