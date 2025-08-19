Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Σλούκας για Eurobasket: Πιθανότατα να είναι το τελευταίο μου τουρνουά, θέλω να αφήσω μια παρακαταθήκη μια επιτυχία στους Έλληνες - Βίντεο
Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα αλλά και για τον καταλυτικό ρόλο του Βασίλη Σπανούλη
Σε οχτώ ημέρες αρχίζει το Eurobasket και ο Κώστας Σλούκας ετοιμάζεται ίσως για το τελευταίο του μεγάλο τουρνουά με την Εθνική Ελλάδας την οποία υπηρετεί από τα 12 του χρόνια.
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θέλει να πάρει ένα μετάλλιο, το ψάχνει από το 2009 η Ελλάδα, και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της καριέρας του με μια επιτυχία που θα μείνει ως παρακαταθήκη για όλους τους Έλληνες.
O Κώστας Σλούκας μίλησε στη FIBA για την επιθυμία του για μια επιτυχία, για τον κομβικό ρόλο του Βασίλη Σπανούλη αλλά και για την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα
Για την παρουσία του στην ομάδα: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή, υπερηφάνεια, εκπροσωπώ την Εθνική ομάδα μου από 12-13 χρόνων και έχω λείψει μόνο λόγω τραυματισμών. Και μπορώ να πω ότι έχω ένα αίσθημα ευθύνης γιατί πιθανόν να είναι το τελευταίο μου τουρνουά και θέλω να αφήσω μία παρακαταθήκη πάρα πολύ καλή, ενώνοντας όλους τους Έλληνες με μία επιτυχία».
Τι κάνει ξεχωριστή την Εθνική: «Το πιο ξεχωριστό είναι ο Βασίλης Σπανούλης, ο προπονητής. Είναι μία ηγετική προσωπικότητα. Προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει τη φιλοσοφία του, φιλοσοφία νικητή. Επίσης το γεγονός ότι έχουμε νεαρούς ταλαντούχους παίκτες, μαζί με βετεράνους συνθέτει ένα πολύ ωραίο μείγμα. Έχουμε και τον Γιάννη που είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Έχουμε ένα μείγμα που με κάνει αισιόδοξο».
Για τον όμιλο της Κύπρου: «Είναι πολύ δύσκολος όμιλος. Το σημαντικό για εμάς είναι να χτίζουμε μέρα με τη μέρα τη χημεία μας, να κοιτάξουμε τα φιλικά να διορθώσουμε τα λάθη μας. Αλλά και η Ιταλία και η Ισπανία, η Γεωργία και άλλες ομάδες, είναι πολύ καλές. Και οφείλουμε να παλέψουμε».
Η πιο επικίνδυνη ομάδα στον όμιλο: «Νομίζω όλες κρύβουν κινδύνους. Αν δεν είσαι σοβαρός, το παρελθόν μας δείχνει ότι το παραμικρό λάθος μπορεί να τιμωρηθεί αργότερα».
Το φαβορί του τουρνουά: «Θεωρώ ότι η Σερβία είναι ένα βήμα μπροστά απ’ όλους. Από κοντά είναι η Γερμανία. Βλέπω και την Τουρκία με ένα καλό ρόστερ. Υπάρχουν πολύ καλές ομάδες με μπόλικο ταλέντο και επικίνδυνες».
Τι κάνει ξεχωριστό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Επειδή τον ζω και τα τελευταία χρόνια τον βλέπω καθημερινά, πέρα του ότι είναι ένας εξαιρετικός αθλητής και ταλαντούχος. Αυτό που τον κάνει ξεχωριστό είναι το work ethic, δουλεύει πάρα πάρα πολύ και είναι ταγμένος για το μπάσκετ. Δουλεύει καθημερινά, έρχεται πρώτος, φεύγει τελευταίος και αγαπάει αυτό που κάνει. Και παρά τις επιτυχίες του, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, η δίψα δε σταματάει και είναι παράδειγμα για όλους».
