Κύπελλο ποδοσφαίρου, ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος 0-4: Οι Θεσσαλοί την πρόκριση, οι Ηπειρώτες το χειροκρότημα - Φωτογραφίες
Ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε μόλις 12 παίκτες στην αποστολή και ο κόσμος του πήγε κατά χιλιάδες (3000) στους Ζωσιμάδες για να τους αποθεώσει παρά την αναμενόμενη ήττα
Εύκολη πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πήρε ο Βόλος.
Το 4-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα ήταν λογικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η ηπειρωτική ομάδα παρατάχθηκε με αποστολή μόλις 12 ποδοσφαιριστών, ο μεγαλύτερος από τους οποίους είναι 22 ετών. Γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Άγιαξ που αναμένει τις εξελίξεις για να μπορέσει να ενισχυθεί ενόψει της νέας σεζόν. Στο πλευρό του έχει τον κόσμο του, καθώς περίπου 3.000 βρέθηκαν σήμερα στους «Ζωσιμάδες».
Σε αγωνιστικό επίπεδο, η μάχη ήταν άνιση και κρίθηκε μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο με τους Βολιώτες να παίρνουν προβάδισμα 2-0. Ο Κόμπα άνοιξε το σκορ στο 7΄ και ο 19χρονος Διαμαντής Λεγκίσι, που μόλις την περασμένη εβδομάδα έγινε επαγγελματίας, σκόραρε στο 10΄. Το τελικό 0-4 διαμορφώθηκε στο β΄ ημίχρονο με γκολ των Χάμουλιτς (77΄), Κόμπα (79΄).
Διαιτητής: Γιουματζίδης
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αλέκος Τάτσης): Γρηγορίου, Καπέρδας, Δούμας, Γκόγκας, Καφενζής, Αθανασίου, Τζοβάρας, Ντεκουμές, Φλώρος (77΄ Αναγνώστου), Γκρέστας, Χαλατσής.
ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο):Αντεμπάγιο, Σόρια (46΄ Μύγας), Λαγωνίδης, Χουάνπι, Θαρθάνα, Μαρτίνες (72΄ Κύρκος), Μακνί (64΄ Μακνί), Κόμπα, Χέρμανσον (46΄ Κάργας), Λεγκίσι, Σινανάι.
