Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο 18χρονος δίμετρος φορ που ο Μεντιλίμπαρ κάλεσε στην πρώτη ομάδα
Ο Μεντιλίμπαρ, με προσωπική του απόφαση ανέβασε τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη στην Α' ομάδα του Ολυμπιακού ενόψει της πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος
Μετά τον δανεισμό του Χέφτε Μπετανκόρ και το πρόβλημα τραυματισμού του Γιάρεμτσουκ, που τον καθιστά αμφίβολο εν όψει της πρεμιέρας του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στον Asteras Aktor, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με προσωπική του απόφαση ανέβασε τον 18χρονο Κωνσταντίνο Αγγελάκη στην α' ομάδα.
Στη συνέχεια, ήρθε στο δρόμο του ο Ολυμπιακός, όπου στο πρώτο πέρασμά του στην Ακαδημία της ομάδας δεν έμεινε. Εκεί παρουσιάστηκε ο Αστέρας Τρίπολης. Με τους κιτρινομπλέ 26 εμφανίσεις, 1 γκολ και 2 ασίστ ήταν αρκετές για να τον φέρουν στη Γερμανία και στην Καϊζερσλάουτερν κι από εκεί και πάλι πίσω στον Πειραιά. Αυτήν τη φορά για... μόνιμη εγκατάσταση, εκτόξευση και τα υπόλοιπα είναι ιστορία...
Η πορεία του με την ερυθρόλευκη ριγωτή φανέλα έφερε 343 συμμετοχές, 94 γκολ, 106 συμμετοχές, το περιβραχιόνιο στο μπράτσο, πρωταθλήματα, Κύπελλα και φυσικά η κατάκτηση του Conference League. Ο πρώτος κι ο μόνος Ελληνας που ως αρχηγός σηκώνει τρόπαιο διοργάνωσης της UEFA.
Μετά το 2014, 11 χρόνια μετά έρχεται ένα όνομα να συνδέσει αυτές τις τρεις ομάδες: Δήμητρα Τρικάλων, Αστέρα και Ολυμπιακό, ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης.
O 18χρονος, αναμένεται να ανακοινωθεί από τους ερυθρόλευκους για την Κ19. Πρόκειται για έναν παίκτη που σε 31 ματς με την Κ19 των Αρκάδων σκόραρε 15 φορές ενώ στο Viareggio Cup είχε σε 3 ματς, 3 γκολ.
Κάθε Χριστούγεννα, ο Αστέρας Τρίπολης διοργανώνει τουρνουά, όπου συμμετέχουν διάφορες ομάδες. Ο Αγγελάκης ήταν μαθητής της Γ' Γυμνασίου ακόμα και θα πήγαινε Α' Λυκείου. Τα σωματικά του χαρακτηριστικά αλλά και τα αγωνιστικά του στοιχεία έκαναν τους ανθρώπους της Ακαδημίας να κινηθούν για την απόκτησή του.
Οι γονείς του άναψαν το «πράσινο φως» κι εμπιστεύτηκαν το παιδί τους στους ανθρώπους της ομάδας της Τρίπολης. Ο ύψους 1.97 επιθετικός, μάλιστα, 27/4 του 2024, στα Play Out με τον ΟΦΗ σε ηλικία 16 ετών, 8 μηνών και 20 ημερών έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στα επαγγελματικά χρόνια του Αστέρα.
Έτσι, πήρε το ρεκόρ από τον Τάσο Μπακασέτα, που είχε κάνει ντεμπούτο ακριβώς ένα μήνα μεγαλύτερος από εκείνον. Ο Σέρβος κόουτς τον έβαλε και απέναντι στον Ατρόμητο για περίπου μισή ώρα, ενώ έπαιξε και με τον Παντελίδη στο ματς Κυπέλλου με την Ζάκυνθο.
Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης και πώς συνδέεται με τον Φορτούνη
Μετά το 2014, 11 χρόνια μετά έρχεται ένα όνομα να συνδέσει αυτές τις τρεις ομάδες: Δήμητρα Τρικάλων, Αστέρα και Ολυμπιακό, ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης.
O 18χρονος, αναμένεται να ανακοινωθεί από τους ερυθρόλευκους για την Κ19. Πρόκειται για έναν παίκτη που σε 31 ματς με την Κ19 των Αρκάδων σκόραρε 15 φορές ενώ στο Viareggio Cup είχε σε 3 ματς, 3 γκολ.
Κάθε Χριστούγεννα, ο Αστέρας Τρίπολης διοργανώνει τουρνουά, όπου συμμετέχουν διάφορες ομάδες. Ο Αγγελάκης ήταν μαθητής της Γ' Γυμνασίου ακόμα και θα πήγαινε Α' Λυκείου. Τα σωματικά του χαρακτηριστικά αλλά και τα αγωνιστικά του στοιχεία έκαναν τους ανθρώπους της Ακαδημίας να κινηθούν για την απόκτησή του.
Οι γονείς του άναψαν το «πράσινο φως» κι εμπιστεύτηκαν το παιδί τους στους ανθρώπους της ομάδας της Τρίπολης. Ο ύψους 1.97 επιθετικός, μάλιστα, 27/4 του 2024, στα Play Out με τον ΟΦΗ σε ηλικία 16 ετών, 8 μηνών και 20 ημερών έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στα επαγγελματικά χρόνια του Αστέρα.
Έτσι, πήρε το ρεκόρ από τον Τάσο Μπακασέτα, που είχε κάνει ντεμπούτο ακριβώς ένα μήνα μεγαλύτερος από εκείνον. Ο Σέρβος κόουτς τον έβαλε και απέναντι στον Ατρόμητο για περίπου μισή ώρα, ενώ έπαιξε και με τον Παντελίδη στο ματς Κυπέλλου με την Ζάκυνθο.
