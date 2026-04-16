Συνάντηση γιγάντων στη Μαδρίτη: Ντόντσιτς και Τζόκοβιτς παρακολουθούν το Ρεάλ-Ερυθρός Αστέρας, βίντεο
Ο Σλοβένος σταρ των Λέικερς και ο Σέρβος τενίστας και φίλος των ερυθρόλευκων της Σερβίας βλέπουν παρέα την κρίσιμη αναμέτρηση για τη Euroleague
Δύο εκλεκτούς καλεσμένους έχει η Ρεάλ Μαδρίτης στον αγώνα της Euroleague με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος έχει παίξει στην Ρεάλ Μαδρίτης και ο Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος είναι δηλωμένος φαν του Ερυθρού Αστέρα έδωσαν ραντεβού στο γήπεδο της «βασίλισσας» και κάθισαν δίπλα δίπλα μέσα στο παρκέ.
Ο Σλοβένος σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς είναι τραυματίας και είναι αυτή την περίοδο στην Ευρώπη ενώ ο Σέρβος τενίστας είναι στη Μαδρίτη για το Madrid Open που αρχίζει την Τρίτη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
LUKA DONCIC and NOVAK DJOKOVIC in the house for the EuroLeague game between Real Madrid and Crvena Zvezda 👀 pic.twitter.com/KBPulpZADE— Eurohoops (@Eurohoopsnet) April 16, 2026
Luka Doncic ve Novak Djokovic, Real Madrid-Kızılyıldız maçını salondan takip ediyor. pic.twitter.com/8vEceTHBkp— Euroleague Time (@euroleague_time) April 16, 2026
🤩 @lukadoncic and @DjokerNole in the house!@RMBaloncesto 🆚 @kkcrvenazvezda #RivalrySeries pic.twitter.com/vNJGx4kXVX— EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα