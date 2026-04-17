Μήνυμα Τραμπ προς τη Χεζμπολάχ: Αν φερθούν σωστά στην εκεχειρία, θα είναι μεγάλη στιγμή για αυτούς
Μήνυμα Τραμπ προς τη Χεζμπολάχ: Αν φερθούν σωστά στην εκεχειρία, θα είναι μεγάλη στιγμή για αυτούς
Πρέπει επιτέλους να επικρατήσει ειρήνη, γράφει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος
Δύο ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε ένα μήνυμα στη Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι αν τηρήσει την 10ήμερη κατάπαυση πυρός, θα βγει ωφελημένη.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί ωραία και σωστά κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής περιόδου. Αν το κάνει, θα είναι μια ΜΕΓΑΛΗ στιγμή για εκείνους. Όχι άλλες δολοφονίες. Πρέπει επιτέλους να επικρατήσει ΕΙΡΗΝΗ! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».
Η κατάπαυση του πυρός άρχισε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (τοπική και ώρα Ελλάδος), χωρίς να υπάρχει κάποια μείζονα παραβίαση, τουλάχιστον για τις πρώτες ώρες.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί ωραία και σωστά κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής περιόδου. Αν το κάνει, θα είναι μια ΜΕΓΑΛΗ στιγμή για εκείνους. Όχι άλλες δολοφονίες. Πρέπει επιτέλους να επικρατήσει ΕΙΡΗΝΗ! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟳:𝟮𝟮 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟭𝟲.𝟮𝟲— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 16, 2026
I hope Hezbollah acts nicely and well during this important period of time. It will be an GREAT moment for them if they do. No more killing. Must finally have PEACE! Thank you for…
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
