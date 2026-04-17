Μήνυμα Τραμπ προς τη Χεζμπολάχ: Αν φερθούν σωστά στην εκεχειρία, θα είναι μεγάλη στιγμή για αυτούς
ΚΟΣΜΟΣ
Πρέπει επιτέλους να επικρατήσει ειρήνη, γράφει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος

2 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε ένα μήνυμα στη Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι αν τηρήσει την 10ήμερη κατάπαυση πυρός, θα βγει ωφελημένη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί ωραία και σωστά κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής περιόδου. Αν το κάνει, θα είναι μια ΜΕΓΑΛΗ στιγμή για εκείνους. Όχι άλλες δολοφονίες. Πρέπει επιτέλους να επικρατήσει ΕΙΡΗΝΗ! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Η κατάπαυση του πυρός άρχισε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (τοπική και ώρα Ελλάδος), χωρίς να υπάρχει κάποια μείζονα παραβίαση, τουλάχιστον για τις πρώτες ώρες.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης