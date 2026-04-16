Παναθηναϊκός: Όλα τα σενάρια κατάταξης για τους πράσινους μετά τη νίκη της Ρεάλ επί του Ερυθρού Αστέρα
Παναθηναϊκός: Όλα τα σενάρια κατάταξης για τους πράσινους μετά τη νίκη της Ρεάλ επί του Ερυθρού Αστέρα
Όλα τα σενάρια για την θέση που θα καταλάβει την Παρασκευή στην κανονική περίοδο της Euroleague ο Παναθηναϊκός
Η Ρεάλ Μαδρίτης υπερασπίστηκε και πάλι την έδρα της κερδίζοντας στην «Movistar Arena» τον Ερυθρό Αστέρα με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει και το αβαντάζ έδρας στα Playoffs.
Ματιές στο συγκεκριμένο παιχνίδι έριχνε και ο Παναθηναϊκός καθώς το αποτέλεσμα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την τελική κατάταξη των «πρασίνων» σε περίπτωση νίκης κόντρα στην Αναντολού Εφές στο «T-Center» για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season.
Ποια είναι λοιπόν τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές και τι έχει ακόμα να περιμένει;
Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 6ος εάν:
Νικήσει την Αναντολού Εφές και χάσει η Ζάλγκιρις από την Παρί στο Κάουνας.
Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 7ος εάν:
Νικήσει την Αναντολού Εφές και νικήσει η Ζάλγκιρις την Παρί στο Κάουνας
Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 8ος εάν:
Χάσει από την Αναντολού Εφές και χάσουν επίσης η Μονακό από τη Χάποελ εντός έδρας και η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν επίσης εντός έδρας.
Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 9ος εάν:
Χάσει από την Αναντολού Εφές και η Μονακό νικήσει την Χάποελ εντός έδρας
Χάσει από την Αναντολού Εφές και η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν εντός έδρας
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ματιές στο συγκεκριμένο παιχνίδι έριχνε και ο Παναθηναϊκός καθώς το αποτέλεσμα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την τελική κατάταξη των «πρασίνων» σε περίπτωση νίκης κόντρα στην Αναντολού Εφές στο «T-Center» για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season.
Ποια είναι λοιπόν τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές και τι έχει ακόμα να περιμένει;
Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 6ος εάν:
Νικήσει την Αναντολού Εφές και χάσει η Ζάλγκιρις από την Παρί στο Κάουνας.
Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 7ος εάν:
Νικήσει την Αναντολού Εφές και νικήσει η Ζάλγκιρις την Παρί στο Κάουνας
Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 8ος εάν:
Χάσει από την Αναντολού Εφές και χάσουν επίσης η Μονακό από τη Χάποελ εντός έδρας και η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν επίσης εντός έδρας.
Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 9ος εάν:
Χάσει από την Αναντολού Εφές και η Μονακό νικήσει την Χάποελ εντός έδρας
Χάσει από την Αναντολού Εφές και η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν εντός έδρας
Πηγή: www.gazzetta.gr
