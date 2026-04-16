Ο πατέρας του Βενσάν Κομπανί εμφανίστηκε με κασκόλ της Μπάγερν στη Βουλή του Βελγίου, δείτε φωτογραφίες
Ο πατέρας του Βενσάν Κομπανί εμφανίστηκε με κασκόλ της Μπάγερν στη Βουλή του Βελγίου, δείτε φωτογραφίες
Γεμάτος υπερηφάνεια και συγκίνηση, ο Βέλγος πολιτικός, Πιέρ Κομπανί, έδειξε τη χαρά του για την τεράστια επιτυχία του γιου του, επί της Ρεάλ Μαδρίτης, φορώντας το κασκόλ των Βαυαρών
Με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο, πανηγύρισε την πρόκριση της Μπάγερν Μονάχου επί της Ρεάλ Μαδρίτης, στην ημιτελική φάση του Champions League, ο Πιέρ Κομπανί. Ο πατέρας του προπονητή των Βαυαρών, φορώντας ένα κασκόλ της ομάδας, βρέθηκε σήμερα στη Βουλή του Βελγίου, τραβώντας πάνω του όλα τα βλέμματα.
Ο θρίαμβος της ομάδας στην οποία είναι προπονητής ο γιος του, Βενσάν Κομπανί και η εικόνα του Βέλγου πολιτικού με τα χρώματα της Μπάγερν, έκαναν όπως ήταν λογικό το γύρω του διαδικτύου, δείχνοντας πως ποδόσφαιρο και πολιτική μπορούν να συνυπάρξουν, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες.
Τα σχόλια της συγκεκριμένης φωτογραφίες, γέμισαν τα social media, με τα περισσότερα από αυτά να κάνουν λόγο για έναν πατέρα πρότυπο, στα χνάρια του οποίου έχει βαδίσει και ο γιος.
Πάνω σε αυτό, στηρίχθηκε και ο γιος του Βενσάν, ο οποίος παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, έγραψε χθες τη δική του επιτυχία, με τα χρώματα της Μπάγερν Μονάχου.
Ο θρίαμβος της ομάδας στην οποία είναι προπονητής ο γιος του, Βενσάν Κομπανί και η εικόνα του Βέλγου πολιτικού με τα χρώματα της Μπάγερν, έκαναν όπως ήταν λογικό το γύρω του διαδικτύου, δείχνοντας πως ποδόσφαιρο και πολιτική μπορούν να συνυπάρξουν, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες.
Τα σχόλια της συγκεκριμένης φωτογραφίες, γέμισαν τα social media, με τα περισσότερα από αυτά να κάνουν λόγο για έναν πατέρα πρότυπο, στα χνάρια του οποίου έχει βαδίσει και ο γιος.
Από το Κονγκό και την μετανάστευση στο Βέλγιο τη δεκαετία του 70΄, ο Πιέρ Κομπανί απέδειξε πως οι δυσκολίες και η αμφισβήτηση, μπορούν να κάνουν τον άνθρωπο πιο δυνατό.
𝐏𝐑𝐎𝐔𝐃 𝐃𝐀𝐃 🥰— 433 (@433) April 16, 2026
Pierre Kompany, a Belgian politician, showed up with a Bayern scarf in the Belgian parliament today. ❤️ pic.twitter.com/7zskhjhmf3
Πάνω σε αυτό, στηρίχθηκε και ο γιος του Βενσάν, ο οποίος παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, έγραψε χθες τη δική του επιτυχία, με τα χρώματα της Μπάγερν Μονάχου.
