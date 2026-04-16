Ο πατέρας του Βενσάν Κομπανί εμφανίστηκε με κασκόλ της Μπάγερν στη Βουλή του Βελγίου, δείτε φωτογραφίες
SPORTS
Βενσάν Κομπανί Μπάγερν Μονάχου Champions League Ρεάλ Μαδρίτης

Ο πατέρας του Βενσάν Κομπανί εμφανίστηκε με κασκόλ της Μπάγερν στη Βουλή του Βελγίου, δείτε φωτογραφίες

Γεμάτος υπερηφάνεια και συγκίνηση, ο Βέλγος πολιτικός, Πιέρ Κομπανί, έδειξε τη χαρά του για την τεράστια επιτυχία του γιου του, επί της Ρεάλ Μαδρίτης, φορώντας το κασκόλ των Βαυαρών

Ο πατέρας του Βενσάν Κομπανί εμφανίστηκε με κασκόλ της Μπάγερν στη Βουλή του Βελγίου, δείτε φωτογραφίες
Με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο, πανηγύρισε την πρόκριση της Μπάγερν Μονάχου επί της Ρεάλ Μαδρίτης, στην ημιτελική φάση του Champions League, ο Πιέρ Κομπανί. Ο πατέρας του προπονητή των Βαυαρών, φορώντας ένα κασκόλ της ομάδας, βρέθηκε σήμερα στη Βουλή του Βελγίου, τραβώντας πάνω του όλα τα βλέμματα.



Ο θρίαμβος της ομάδας στην οποία είναι προπονητής ο γιος του, Βενσάν Κομπανί και η εικόνα του Βέλγου πολιτικού με τα χρώματα της Μπάγερν, έκαναν όπως ήταν λογικό το γύρω του διαδικτύου, δείχνοντας πως ποδόσφαιρο και πολιτική μπορούν να συνυπάρξουν, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες.

Τα σχόλια της συγκεκριμένης φωτογραφίες, γέμισαν τα social media, με τα περισσότερα από αυτά να κάνουν λόγο για έναν πατέρα πρότυπο, στα χνάρια του οποίου έχει βαδίσει και ο γιος.

Από το Κονγκό και την μετανάστευση στο Βέλγιο τη δεκαετία του 70΄, ο Πιέρ Κομπανί απέδειξε πως οι δυσκολίες και η αμφισβήτηση, μπορούν να κάνουν τον άνθρωπο πιο δυνατό.

Πάνω σε αυτό, στηρίχθηκε και ο γιος του Βενσάν, ο οποίος παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, έγραψε χθες τη δική του επιτυχία, με τα χρώματα της Μπάγερν Μονάχου.

Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης