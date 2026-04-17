Σύνοδο για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ θα διοργανώσουν Βρετανία και Γαλλία
Το Bloomberg επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ κατηγορούν την Ευρώπη ότι δεν προσπαθεί αρκετά

Η Βρετανία και η Γαλλία θα διοργανώσουν σύνοδο κορυφής για να συζητήσουν τη σύσταση ναυτικής δύναμης που θα διασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το Bloomberg.

Η πρωτοβουλία έρχεται την ώρα που η Ευρώπη επιδιώκει να αντικρούσει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι δεν καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για την ασφάλεια της θαλάσσιας οδού, η οποία έχει κομβική σημασία για τη παγκόσμια οικονομία.

Η λεγόμενη Πρωτοβουλία για την Ελευθερία της Ναυσιπλοΐας θα έχει «αυστηρά αμυντικό χαρακτήρα», ανέφερε η Βρετανία σε δήλωσή της.

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν καμία πρόθεση να συμβάλουν στην επαναλειτουργία των Στενών, όπως έχει ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

