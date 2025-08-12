Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Ποτέ δεν είναι αργά στον αθλητισμό: Ο Γκαλινάρι κατέκτησε στα 36 τον πρώτο τίτλο στην καριέρα του - Δείτε βίντεο
Στα 36 του χρόνια, ο Ντανίλο Γκαλινάρι κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της επαγγελματικής του καριέρας, οδηγώντας τους Βακέρος Ντε Μπαγιαμόν στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο με εντυπωσιακές εμφανίσεις που του χάρισαν το βραβείο του MVP των τελικών
Ο Ντανίλο Γκαλινάρι μπορεί να έχει ζήσει μια πλούσια καριέρα στο ΝΒΑ και την Ευρώπη, όμως ο πρώτος τίτλος του σε επαγγελματικό επίπεδο ήρθε μακριά από τα μεγάλα φώτα.
Στις 22 Ιανουαρίου 2025, όταν υπέγραψε με τους Βακέρος Ντε Μπαγιαμόν στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο, ίσως να μην περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε καθώς έμοιαζε περισσότερο με μια κίνηση κοντά στο τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας του. Στις 12 Αυγούστου 2025, όμως, αυτό άλλαξε.
Οι Βακέρος νίκησαν με 82-68 τους Λεόνες Ντε Πόνσε στον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος, φτάνοντας στον 17ο τίτλο της ιστορίας τους. Στην καρδιά της επιτυχίας, ο 36χρονος Ιταλός φόργουορντ υπήρξε ο απόλυτος πρωταγωνιστής: 26,3 πόντοι, 6,5 ριμπάουντ και 4 ασίστ κατά μέσο όρο στη σειρά των τελικών, του χάρισαν τον τίτλο του MVP.
Τα δεκάλεπτα: 22-15, 40-34, 62-53, 82-68
MVP Danilo Gallinari 🤠🔥🏆#VaquerosBSN pic.twitter.com/r4BL2B6TDN— Vaqueros de Bayamón (@VaquerosBSN) August 12, 2025
