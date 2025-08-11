ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πανικός σε αγώνα πόλο στη Βραζιλία - Έπεσαν πυροβολισμοί έξω από την πισίνα και οι αθλήτριες κρύφτηκαν πίσω από τις πινακίδες - Βίντεο
SPORTS
Πόλο Βραζιλία Πυροβολισμοί

Συνέβη στο παιχνίδι του Παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο Νέων Γυναικών ανάμεσα σε Κίνα και Καναδά το οποίο διακόπηκε προσωρινά - Οι αστυνομικοί κυνηγούσαν έναν  κλέφτη και πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν

Αυτή την περίοδο διεξάγεται με την συμμετοχή και της Εθνικής Ελλάδας στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας το Παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο Νέων Γυναικών για κορίτσια κάτω των 20 ετών. 

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Κίνα και στον Καναδά διακόπηκε προσωρινά λόγω πυροβολισμών. 

Αστυνομικοί πυροβόλησαν δύο φορές για να ακινητοποιήσουν ένα ληστή σε δρόμο έξω από το κολυμβητήριο. Μετά τον πρώτο πυροβολισμό οι διαιτητές συνέχισαν κανονικά το παιχνίδι αλλά όταν έπεσε και ο δεύτερος το διέκοψαν. 

Οι αθλήτριες βγήκαν από το νερό για να  κρυφτούν πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες και υπήρξε μεγάλη αναταραχή και στην εξέδρα. 

Μετά από αρκετή ώρα το παιχνίδι συνεχίστηκε και η Κίνα κέρδισε 12-8. Οι δύο ομάδες δεν είναι στον όμιλο της Εθνικής μας. 

Πάντως στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας ομοσπονδίας υγρού στίβου στο ρεπορτάζ για το παιχνίδι αναφέρεται διακοπή για τεχνικό πρόβλημα. 





