Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Πανικός σε αγώνα πόλο στη Βραζιλία - Έπεσαν πυροβολισμοί έξω από την πισίνα και οι αθλήτριες κρύφτηκαν πίσω από τις πινακίδες - Βίντεο
Πανικός σε αγώνα πόλο στη Βραζιλία - Έπεσαν πυροβολισμοί έξω από την πισίνα και οι αθλήτριες κρύφτηκαν πίσω από τις πινακίδες - Βίντεο
Συνέβη στο παιχνίδι του Παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο Νέων Γυναικών ανάμεσα σε Κίνα και Καναδά το οποίο διακόπηκε προσωρινά - Οι αστυνομικοί κυνηγούσαν έναν κλέφτη και πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αυτή την περίοδο διεξάγεται με την συμμετοχή και της Εθνικής Ελλάδας στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας το Παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο Νέων Γυναικών για κορίτσια κάτω των 20 ετών.
Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Κίνα και στον Καναδά διακόπηκε προσωρινά λόγω πυροβολισμών.
Αστυνομικοί πυροβόλησαν δύο φορές για να ακινητοποιήσουν ένα ληστή σε δρόμο έξω από το κολυμβητήριο. Μετά τον πρώτο πυροβολισμό οι διαιτητές συνέχισαν κανονικά το παιχνίδι αλλά όταν έπεσε και ο δεύτερος το διέκοψαν.
Οι αθλήτριες βγήκαν από το νερό για να κρυφτούν πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες και υπήρξε μεγάλη αναταραχή και στην εξέδρα.
Μετά από αρκετή ώρα το παιχνίδι συνεχίστηκε και η Κίνα κέρδισε 12-8. Οι δύο ομάδες δεν είναι στον όμιλο της Εθνικής μας.
Πάντως στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας ομοσπονδίας υγρού στίβου στο ρεπορτάζ για το παιχνίδι αναφέρεται διακοπή για τεχνικό πρόβλημα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Κίνα και στον Καναδά διακόπηκε προσωρινά λόγω πυροβολισμών.
Αστυνομικοί πυροβόλησαν δύο φορές για να ακινητοποιήσουν ένα ληστή σε δρόμο έξω από το κολυμβητήριο. Μετά τον πρώτο πυροβολισμό οι διαιτητές συνέχισαν κανονικά το παιχνίδι αλλά όταν έπεσε και ο δεύτερος το διέκοψαν.
Οι αθλήτριες βγήκαν από το νερό για να κρυφτούν πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες και υπήρξε μεγάλη αναταραχή και στην εξέδρα.
Μετά από αρκετή ώρα το παιχνίδι συνεχίστηκε και η Κίνα κέρδισε 12-8. Οι δύο ομάδες δεν είναι στον όμιλο της Εθνικής μας.
Πάντως στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας ομοσπονδίας υγρού στίβου στο ρεπορτάζ για το παιχνίδι αναφέρεται διακοπή για τεχνικό πρόβλημα.
#WATCH Gunshots were heard twice during the #China vs. #Canada U20 Water Polo World Championship match in Salvador, #Brazil.— Ifeng News (@IFENG__official) August 11, 2025
After the game resumed, the Chinese team finally won the game 12:8. pic.twitter.com/3AesIe7RS0
Ειδήσεις σήμερα:
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα