Ρισόν Χόλμς: «Είμαι έτοιμος να μπω στο γήπεδο - Πάμε να πάρουμε το 8ο»

Ο Αμερικανός σέντερ στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του, αλλά και την αγάπη των φιλάθλων