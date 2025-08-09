Ρισόν Χόλμς: «Είμαι έτοιμος να μπω στο γήπεδο - Πάμε να πάρουμε το 8ο»
Ρισόν Χόλμς: «Είμαι έτοιμος να μπω στο γήπεδο - Πάμε να πάρουμε το 8ο»
Ο Αμερικανός σέντερ στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του, αλλά και την αγάπη των φιλάθλων
Ο Ρισόν Χόλμς είναι και με τη βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού, που ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο το ρόστερ του.
Ο Αμερικανός σέντερ στις πρώτες του δηλώσεις στο CLUB 1908 λίγο μετά την άφιξη στου Αθήνα έστειλε τα δικά του μηνύματα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού:
Οι πρώτες σου σκέψεις για την... αθηναϊκή αίσθηση;
«Από την στιγμή που προσγειώθηκε το αεροπλάνο... Το νερό, τα βουνά. Άρχισα να ενθουσιάζομαι από εκείνη την στιγμή, με την προσγείωση. Ένιωσα την αγάπη των ανθρώπων με το που προσγειώθηκα. Θα είναι πολύ όμορφα. Ανυπομονώ γι' αυτό...».
Δεν έχεις ούτε πέντε λεπτά εδώ στην Αθήνα και έχεις ήδη υπογράψει το πρώτο σου αυτόγραφο, έχεις βγάλει φωτογραφίες...
«Είναι πολλή η αγάπη... Το ένιωθα ήδη στο αεροπλάνο, ερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη. Προχωρούσα και ο κόσμος περπατούσε και μου έλεγε “Παναθηναϊκός, Χολμς”. Έλεγα “Αυτός είμαι” … με έβλεπαν και μου έδειχναν την αγάπη τους. Εκτιμώ την αγάπη. Ανυπομονώ να την ανταποδώσω. Να μπω στο γήπεδο και να ανταποδώσω την αγάπη. Το εκτιμώ...».
Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα πως είχες μια επαφή με τον Κέντρικ Ναν, πριν πάρεις την απόφασή σου. Τι σου είπε;
«Εγώ κι ο Κέντρικ γνωριζόμαστε από το Σικάγο. Είμαστε από το ίδιο μέρος και προπονούμαστε μαζί το καλοκαίρι. Μου είπε απλά τι να περιμένω. Τι να περιμένω όταν έρθω εδώ. Πώς είναι οι φίλαθλοι... Η προσδοκία για τη νίκη. Ανυπομονώ... Μου κέντρισε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για να κάνω αυτό το άλμα. Τον εκτιμώ πραγματικά»!
Είπες ότι σου ανέφερε κιόλας για τους φιλάθλους της ομάδας...
«Οι φίλαθλοι. Οι πράσινοι. Είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος να βγω στο γήπεδο και να παίξω μπροστά σας παιδιά. Να δώσω πίσω την αγάπη. Μου δώσατε πολλή αγάπη από την στιγμή που είπα ότι σκέφτομαι να έρθω, οπότε ανυπομονώ να ανταποδώσω αυτή την αγάπη».
Κι ένα μήνυμα για τους φιλάθλους της ομάδας; Γιατί περιμένουν να σε δουν...
«Ο Ρισόν είναι εδώ τώρα! Έτοιμος! Έτοιμος να εμφανιστεί μπροστά σας και να προσφέρει θέαμα. Πάμε να πάρουμε το 8ο! Πάμε να το κάνουμε...».
As a new era began, Richaun had a message for all of you, #PAOFans!— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 9, 2025
