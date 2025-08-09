Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε και επίσημα η απόκτηση του Χολμς

View this post on Instagram A post shared by Panathinaikos BC (@paobcgr)

Το 2023/24 ξεκίνησε τη σεζόν στους Dallas Mavericks, με τους οποίους είχε 8.2 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.1 μπλοκ ανά αγώνα, ενώ ακολούθως φόρεσε τη φανέλα των Washington Wizards, που αποτέλεσαν κιόλας τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του στο ΝΒΑ. Με τα χρώματα της Washington είχε 7.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ.Στο σύνολο της καριέρας του από το 2015 έως το 2025, ο Ρισόν Ντιάντε Χολμς έχει αγωνιστεί σε 492 αγώνες στο ΝΒΑ με απολογισμό τους 8.5 πόντους, τα 5.3 ριμπάουντ και τη 1 ασίστ κατά μέσο όρο».