Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζουμπκόφ και ο Ηλιόπουλος υποδέχθηκε τον Ουκρανό, δείτε βίντεο

Ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση που ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από την Τράμπζονσπορ - «Περιμένουμε τις... ρουκέτες σου» το μήνυμα Ηλιόπουλου στον Ουκρανό άσσο









Η Ένωση είχε έρθει σε συμφωνία τόσο με τον 29χρονο επιθετικό, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, όσο και με την





Ο Ζουμπκόφ είχε έρθει στην Αθήνα από το μεσημέρι της Τρίτης και αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση για την πρώτη μεταγραφή της χρονιάς.



Ηλιόπουλος: Περιμένουμε τις... ρουκέτες σου στο γήπεδο μας





Αναλυτικά τα όσα είπε ο κ.Ηλιόπουλος:



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«Ολεξάντρ, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ, σε αυτή την απίστευτη ομάδα με τη μεγάλη ιστορία, όπως συζητήσαμε χθες και αναγνώρισες την ιστορία της. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ. Περιμένουμε τις ‘ρουκέτες’ σου στο γήπεδο, στη δική μας ‘Αγιά Σοφιά’, στην αρένα μας. Και υποθέτω ότι ήρθες στην Ελλάδα για να ζήσεις μαζί μας όλες αυτές τις κρίσιμες στιγμές της επόμενης σεζόν. Είσαι ένας άνθρωπος με δυνατή ψυχή και σθένος. Και νομίζω ότι πλέον όλοι γνωρίζουν πως ήρθες στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και κάτω από τα ραντάρ, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετά 20 μέτρα πάνω από το έδαφος».



Από την πλευρά του ο Ζουμπκόφ τόνισε:

«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ».



Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Ζουμπκόφ

Παίκτης της ΑΕΚ και με τη βούλα είναι ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ , καθώς ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα η απόκτηση του.Η Ένωση είχε έρθει σε συμφωνία τόσο με τον 29χρονο επιθετικό, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, όσο και με την Τράμπζονσπορ , με την ομάδα της Τουρκίας να βάζει στα ταμεία της 5 εκατομμύρια ευρώ...Ο Ζουμπκόφ είχε έρθει στην Αθήνα από το μεσημέρι της Τρίτης και αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση για την πρώτη μεταγραφή της χρονιάς.Όπως συνηθίζει ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν αυτός που υποδέχθηκε το νέο απόκτημα της ομάδας με τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ να εκφράζει τη χαρά του που θα είναι μέλος της κιτρινόμαυρης οικογένειας.Αναλυτικά τα όσα είπε ο κ.Ηλιόπουλος:«Ολεξάντρ, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ, σε αυτή την απίστευτη ομάδα με τη μεγάλη ιστορία, όπως συζητήσαμε χθες και αναγνώρισες την ιστορία της. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ. Περιμένουμε τις ‘ρουκέτες’ σου στο γήπεδο, στη δική μας ‘Αγιά Σοφιά’, στην αρένα μας. Και υποθέτω ότι ήρθες στην Ελλάδα για να ζήσεις μαζί μας όλες αυτές τις κρίσιμες στιγμές της επόμενης σεζόν. Είσαι ένας άνθρωπος με δυνατή ψυχή και σθένος. Και νομίζω ότι πλέον όλοι γνωρίζουν πως ήρθες στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και κάτω από τα ραντάρ, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετά 20 μέτρα πάνω από το έδαφος».Από την πλευρά του ο Ζουμπκόφ τόνισε:«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ».

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Ολεξάντρ Ζούμπκοφ (Oleksandr Valeriyovych Zubkov) με μεταγραφή από την Τραμπζονσπόρ. Ο Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.



Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1996 στην πόλη Μακίιβκα της Ουκρανίας. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική του καριέρα από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με την οποία αγωνίστηκε στον τελικό του Youth League 2014-15 (ήττα με 3-2 από την Τσέλσι). Ως μέλος της ανδρικής ομάδας, είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ουκρανίας 2015-16 και στα νταμπλ των σεζόν 2016-17 και 2017-18.



Το 2018-19 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μάριουπολ και ακολούθησε μια τριετία με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία (2019-22) με 110 αγώνες και 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Με την ουγγρική ομάδα πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλήματος το 2019-20 και το 2020-21 και το νταμπλ του 2022.



Το 2022 επέστρεψε στη Σαχτάρ και αγωνίστηκε για δυόμιση σεζόν σε συνολικά 84 ματς, σημειώνοντας 20 γκολ. Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του 2025 αποκτήθηκε από την Τραμπζονσπόρ και σε μιάμιση σεζόν αγωνίστηκε σε 57 ματς, με 12 γκολ και 16 ασίστ, κατακτώντας μαζί της το Κύπελλο Τουρκίας 2025-26.



Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι μόνιμο στέλεχος της Εθνικής Ουκρανίας από το 2020 και έχει αγωνιστεί μαζί της στο Euro 2020 και στο Euro 2024. Συνολικά έχει 43 συμμετοχές και 3 γκολ.



Ολεξάντρ, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!»