Χαμός στο Μπέρμιγχαμ-Ίπσουιτς: Ήρθαν στα χέρια οι παίκτες, ντου στο γήπεδο και από οπαδό - Βίντεο

Ξύλο μεταξύ των παικτών της Μπέρμιγχαμ και της Ίπσουιτς στην Championship, με οπαδό να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει μέρος στη σύρραξη