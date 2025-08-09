ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Χαμός στο Μπέρμιγχαμ-Ίπσουιτς: Ήρθαν στα χέρια οι παίκτες, ντου στο γήπεδο και από οπαδό - Βίντεο
SPORTS
Μπέρμιγχαμ Ίπσουιτς επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Χαμός στο Μπέρμιγχαμ-Ίπσουιτς: Ήρθαν στα χέρια οι παίκτες, ντου στο γήπεδο και από οπαδό - Βίντεο

Ξύλο μεταξύ των παικτών της Μπέρμιγχαμ και της Ίπσουιτς στην Championship, με οπαδό να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει μέρος στη σύρραξη

Χαμός στο Μπέρμιγχαμ-Ίπσουιτς: Ήρθαν στα χέρια οι παίκτες, ντου στο γήπεδο και από οπαδό - Βίντεο
Η επιστροφή της Μπέρμιγχαμ στην Championship ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακή και παρά το ότι το ματς με την Ίπσουιτς ξεκίνησε ιδανικά, στις καθυστερήσεις επικράτησε ο απόλυτος χαμός.

Όμως, στις καθυστερήσεις, όλα ανατράπηκαν. Ένα πέναλτι που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι για χέρι του Ντάικς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους οπαδούς. Ο Χερστ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και η ένταση κορυφώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, όταν 16 παίκτες βρέθηκαν μπλεγμένοι σε έναν καβγά, με τον πρώην άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άσλεϊ Γιανγκ, να προσπαθεί να είναι ο μοναδικός που προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Η κατάσταση ξέφυγε ακόμη περισσότερο όταν ένας οπαδός πήδηξε τα κιγκλιδώματα για να πάρει μέρος με τη σειρά του στη σύρραξη. Επιχείρησε να πιάσει παίκτες, αλλά βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος μετά από επέμβαση των σεκιούριτι, που στη συνέχεια τον απομάκρυναν από το γήπεδο.

Ο Γιανγκ ήταν ο μοναδικός που διατήρησε την ψυχραιμία του τραβώντας τους συμπαίκτες του προσπαθώντας να τους κατευτνάσει. Για την ιστορία, το ματς έληξε 1-1, με την Ίπσουιτς να έχει μόλις μία τελική στην εστία των γηπεδούχων.

Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό

Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί




Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης