Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Χαμός στο Μπέρμιγχαμ-Ίπσουιτς: Ήρθαν στα χέρια οι παίκτες, ντου στο γήπεδο και από οπαδό - Βίντεο
Χαμός στο Μπέρμιγχαμ-Ίπσουιτς: Ήρθαν στα χέρια οι παίκτες, ντου στο γήπεδο και από οπαδό - Βίντεο
Ξύλο μεταξύ των παικτών της Μπέρμιγχαμ και της Ίπσουιτς στην Championship, με οπαδό να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει μέρος στη σύρραξη
Η επιστροφή της Μπέρμιγχαμ στην Championship ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακή και παρά το ότι το ματς με την Ίπσουιτς ξεκίνησε ιδανικά, στις καθυστερήσεις επικράτησε ο απόλυτος χαμός.
Όμως, στις καθυστερήσεις, όλα ανατράπηκαν. Ένα πέναλτι που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι για χέρι του Ντάικς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους οπαδούς. Ο Χερστ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και η ένταση κορυφώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, όταν 16 παίκτες βρέθηκαν μπλεγμένοι σε έναν καβγά, με τον πρώην άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άσλεϊ Γιανγκ, να προσπαθεί να είναι ο μοναδικός που προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα.
Η κατάσταση ξέφυγε ακόμη περισσότερο όταν ένας οπαδός πήδηξε τα κιγκλιδώματα για να πάρει μέρος με τη σειρά του στη σύρραξη. Επιχείρησε να πιάσει παίκτες, αλλά βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος μετά από επέμβαση των σεκιούριτι, που στη συνέχεια τον απομάκρυναν από το γήπεδο.
Ο Γιανγκ ήταν ο μοναδικός που διατήρησε την ψυχραιμία του τραβώντας τους συμπαίκτες του προσπαθώντας να τους κατευτνάσει. Για την ιστορία, το ματς έληξε 1-1, με την Ίπσουιτς να έχει μόλις μία τελική στην εστία των γηπεδούχων.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Όμως, στις καθυστερήσεις, όλα ανατράπηκαν. Ένα πέναλτι που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι για χέρι του Ντάικς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους οπαδούς. Ο Χερστ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και η ένταση κορυφώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, όταν 16 παίκτες βρέθηκαν μπλεγμένοι σε έναν καβγά, με τον πρώην άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άσλεϊ Γιανγκ, να προσπαθεί να είναι ο μοναδικός που προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα.
Η κατάσταση ξέφυγε ακόμη περισσότερο όταν ένας οπαδός πήδηξε τα κιγκλιδώματα για να πάρει μέρος με τη σειρά του στη σύρραξη. Επιχείρησε να πιάσει παίκτες, αλλά βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος μετά από επέμβαση των σεκιούριτι, που στη συνέχεια τον απομάκρυναν από το γήπεδο.
Ο Γιανγκ ήταν ο μοναδικός που διατήρησε την ψυχραιμία του τραβώντας τους συμπαίκτες του προσπαθώντας να τους κατευτνάσει. Για την ιστορία, το ματς έληξε 1-1, με την Ίπσουιτς να έχει μόλις μία τελική στην εστία των γηπεδούχων.
Birmingham fan trying to fight the Ipswich players on the first game of the season.— Casual Chaps 🇬🇧 (@CasualChaps) August 8, 2025
I love this game🤣👊🏻 pic.twitter.com/euhgQSS7fP
It’s all kicking off between Birmingham & Ipswich😳— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) August 8, 2025
FOOTBALL IS BACK😍😍😍 pic.twitter.com/NlGPWiT9q5
Ειδήσεις σήμερα:
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα