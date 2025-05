Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε προσλάβει σύμβουλο «γλώσσας σώματος» με ετήσιες αποδοχές 200.000 ευρώ

Η σεζόν 2024-25 ήταν γεμάτη αρνητικούς τίτλους για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα τερμάτισε στην 15η θέση της Premier League και γνώρισε την ήττα στον τελικό του Europa League, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίσει ευρωπαϊκή συμμετοχή για την επόμενη περίοδο. Αυτή η πορεία οδήγησε σε μια ακόμη αλλαγή στον πάγκο, με τον νικητή του FA Cup και του League Cup, Ερικ Τεν Χαγκ , να αντικαθίσταται από τον Πορτογάλο τεχνικό Ρούμπεν Αμορίμ με τον πρώην προπονητή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να σημειώνει μόλις 16 νίκες σε 42 αγώνες.Είναι προφανές ότι υπάρχει ακόμη πολύ δουλειά να γίνει στο Old Trafford, με τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και τον όμιλο INEOS να εφαρμόζουν ήδη μέτρα περικοπής δαπανών, καθώς η Γιουνάιτεντ επιδιώκει να εξισορροπήσει τα έξοδά της.Ένας από τους ρόλους που έχουν καταργηθεί είναι αυτός του «ειδικού γλώσσας σώματος», με τον Ράτκλιφ να εκφράζει την έκπληξή του για ορισμένους ρόλους που είχαν δημιουργηθεί στα παρασκήνια. Σύμφωνα με το The Athletic, το συγκεκριμένο άτομο «προσλήφθηκε από τον Τεν Χαγκ με κύριο σκοπό να βοηθήσει τους παίκτες να αναγνωρίζουν τις σχετικές εκφράσεις προσώπου κατά τη διάρκεια των διαδικασιών των πέναλτι».Παρόλο που υποστηρίχθηκε ότι οι 200.000 ευρώ που καταβάλλονταν θα ανακτώνταν με τόκο αν η Γιουνάιτεντ έβρισκε τον τρόπο να παραμείνει στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις κυπέλλου, ο διορισμός κρίθηκε ως «πολυτέλεια» και ακολούθως αφαιρέθηκε από τη μισθοδοσία.Ο Ράτκλιφ λέγεται ότι «εμπλέκεται περισσότερο από το αναμενόμενο στη Γιουνάιτεντ», με την προσωπική του περιουσία να έχει υποστεί ένα αξιοσημείωτο πλήγμα από την απόκτηση μεριδίου από την οικογένεια Γκλέιζερ στο Old Trafford. Πλέον, παρακολουθεί στενά τις μεταγραφικές κινήσεις και τα σχέδια για ένα νέο στάδιο αξίας 2,5 δισ. στο Μάντσεστερ.