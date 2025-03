Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας: Συναρπαστικές διαδρομές από την Πάτρα στην Αθήνα και… άρωμα Γαλλίας - Ιταλίας!

Αντίποινα Καναδά για τους δασμούς Τραμπ - Εκτός ραφιών ποτά, αντίδραση από την Jack Daniel's

Επίσης, θα είναι παρών, ο Ιταλός Diego Ulissi (XDS Astana), με οκτώ νίκες στον Γύρο Ιταλίας και 20 χρόνια ποδηλατικής καριέρας.Η επίσημη παρουσίαση του ΔΕΗ Tour Of Hellas 2025 πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο και ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με την πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ, Ελένη Ζωντήρου, υποδέχτηκαν τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Βασίλη Οικονόμου, σε μία κατάμεστη αίθουσα από παράγοντες του αθλητισμού, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, αθλητές αλλά και μαθητές, οι οποίοι παρακολουθήσαν με τεράστιο ενδιαφέρον όλες τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες από τα στελέχη της Cycling Greece, της Οργανωτικής Επιτροπής του Γύρου.«Μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση που αναβιώθηκε το 2022, με στόχο να αναβαθμίζεται διαρκώς.Ένα διεθνές αθλητικό γεγονός, που διαφημίζει τη χώρα μας, όχι μόνο για τις αδιαμφισβήτητες ομορφιές των τοπίων της αλλά και για την αποτελεσματικότητα του στελεχιακού δυναμικού της, σε διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.Το ποδήλατο μπαίνει σταδιακά και στη συνείδηση των πολιτών των περιοχών που κάθε χρόνο διέρχεται ο Γύρος.Εμείς, στο Υπουργείο Αθλητισμού, επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε την προβολή του για να παρακινήσουμε τον πληθυσμό να ασχοληθεί με την Άθληση και να αντιληφθεί την ανάγκη των σύγχρονων κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη.Φέτος, έχουμε συνοδοιπόρο μας το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που με τις δράσεις του και την υποστήριξή του, προβάλει τον Αγώνα αλλά και ενισχύει το ποδήλατο ως μέσο άθλησης και μετακίνησης για μία πιο βιώσιμη κοινωνία», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.Από την πλευρά του ο Υφυπουργός, Βασίλης Οικονόμου, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στηρίζουμε ενεργά αυτή την προσπάθεια, εντάσσοντάς την στην Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο. Εργαζόμαστε για ένα συνεκτικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων, ασφαλείς υποδομές και την ενίσχυση της ποδηλατικής κουλτούρας. Ο ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας δεν είναι μόνο ένας αγώνας, αλλά και μια ευκαιρία για την τουριστική προβολή της χώρας μας, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες».Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, Βασίλης Διαμαντόπουλος, μίλησε για το όραμα της ανάπτυξης της αγωνιστικής ποδηλασίας και εξήρε τη συμβολή του ΔΕH Τour of Hellas σε αυτήν την κατεύθυνση.Αναγνωρίζοντας την αξία του ποδηλάτου ως μέσου αθλητισμού και βιώσιμης μετακίνησης, η ΔΕΗ στηρίζει για 4η συνεχή χρονιά τον ΔΕΗ Tour οf Hellas, ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός του αγώνα.Μέσα από τα ΔΕΗ fun zones και με κεντρικό μήνυμα "Power Up The Race" θα προσφέρει την «ενέργειά» της σε σημαντικά σημεία της διαδρομής, ενημερώνοντας, μέσα από διάφορες δράσεις, το κοινό για τα οφέλη του ποδηλάτου.Η Senior Brand & Marketing Communications Director του Ομίλου ΔΕΗ, Κατερίνα Χρυσοπούλου, ανέφερε σχετικά: «Είναι πραγματικά χαρά και τιμή μας, ως Όμιλος ΔΕΗ να στηρίζουμε για 4η συνεχόμενη χρονιά τον ΔΕΗ Tour of Hellas, έναν αγώνα που χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει, εξελίσσεται και εδραιώνει τη θέση του στον διεθνή ποδηλατικό χάρτη. Ως εταιρεία που πρωταγωνιστεί στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας, επενδύουμε σε δράσεις που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις καθαρές μετακινήσεις. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas είναι ένα κομμάτι αυτής της φιλοσοφίας, ένας θεσμός που ενώνει αθλητές, θεατές και τοπικές κοινωνίες, μεταφέροντας μηνύματα συλλογικότητας, προσπάθειας και σεβασμού προς το περιβάλλον.Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, τους αθλητές, τους εθελοντές που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να γίνει αυτή η διοργάνωση πραγματικότητα».Από τις ωραιότερες στιγμές της παρουσίασης του ΔΕΗ Tour of Hellas 2025 ήταν η εμφάνιση του εμβληματικού Πρωταθλητή, Κανέλλου Κανελλόπουλου, του πρώτου Έλληνα νικητή του Γύρου αλλά και γνωστού για το ρεκόρ του στο Γκίνες, επειδή το 1988 «πέταξε», με αεροσκάφος κινούμενο αποκλειστικά με τη μυϊκή του δύναμη, για 119 χιλιόμετρα από την Κρήτη μέχρι τις ακτές της Σαντορίνης, σε 3 ώρες 54 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα.Ο Κανελλόπουλος σχολίασε μαζί με τον Νίκο Παπαγγελή, 4ο Παραολυμπιονίκη του Παρισιού την γεωμορφία των φετινών ετάπ.Με ενθουσιασμό άνοιξε την εκδήλωση ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και μιλώντας για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνεργασίας του με τον ΔΕΗ Tour of Hellas: «Ευχαριστούμε που είστε όλοι εδώ σήμερα μαζί μας στο Σεράφειο, νομίζω ένα στολίδι του Δήμου Αθήνας για πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Είμαστε χαρούμενοι που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχουμε στο ΔΕΗ Tour of Hellas, ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, όπου στις 6 Απριλίου στην Αθήνα θα έχουμε έναν θεαματικό τερματισμό.Είναι ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός και χαιρόμαστε που έρχονται πολλά νέα παιδιά, όπως σήμερα που βρίσκεται μαζί μας το 1ο Γυμνάσιο Αλίμου. Και αυτό ακριβώς δείχνει ό,τι σε τέτοιες διοργανώσεις η εμπέδωση, η ποδηλατική συνείδηση, του οικολογικού αποτυπώματος είναι πολύ σημαντική, να μπορέσει δηλαδή, το ποδήλατο να είναι μέρος της καθημερινότητας. Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, το ποδήλατο έχει πολύ κρίσιμο ρόλο να παίξει. Ανοίγει το δρόμο στη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον»Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, τόνισε: «Θέλω να δώσω από καρδιάς τα συγχαρητήρια μου στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, να συγχαρώ τον Υπουργό μας που στηρίζει τέτοιες δράσεις, τις οποίες έχει ανάγκη ο τόπος και να συγχαρώ το μεγάλο χορηγό που είναι η ΔΕΗ. Tους χρειαζόμαστε αυτούς τους μεγάλους χορηγούς κοντά μας, τους χρειαζόμαστε κοντά στον αθλητισμό, γιατί αυτά που παίρνουν και κερδίζουν, πρέπει κάποια να τα επιστρέψουν πίσω στον αθλητισμό, για να έρθουν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο που πρέπει να πετύχουμε. Και αυτός ο ποδηλατικός αγώνας είναι ό,τι πιο σπουδαίο, γιατί φέρνει κοντά τα παιδιά στον αθλητισμό, κοντά σε μία αθλητική διοργάνωση που περνάει από ιστορικές πόλεις και διδάσκει τα παιδιά τις Ολυμπιακές Aξίες της συμμετοχής, του ανταγωνισμού, του ευ αγωνίζεσθαι και του σεβασμού και όλων αυτών των αξιών που είναι αναγκαίες για ένα καλύτερο μέλλον.Επίσης, συνεισφέρει στον αθλητικό τουρισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι ό,τι καλύτερο για την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια».Η Βασιλική Μιλλούση, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Ολυμπιακού Ιδεώδους στην Περιφέρεια Αττικής και εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, στην εκδήλωση ανέφερε μεταξύ άλλων: «Mε ιδιαίτερη τιμή και χαρά, βρίσκομαι σήμερα εδώ γιατί ο Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας, αποτελεί σπουδαίο θεσμό και αναδεικνύει δυναμική του αθλητισμού, ενώ παράλληλα προβάλλει τις φυσικές ομορφιές όλο τον κόσμο.Η Περιφέρεια Αττικής είναι θεσμική συνδιοργανώτρια σε αυτή τη σπουδαία εκδήλωση και αναγνωρίζει τη σημασία της χρήσης του ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή, ενώ βοηθά τα μέγιστα στην ενίσχυση του αθλητισμού τουρισμού, μέσα από τις ομορφιές της πατρίδας μας, που προβάλλονται διεθνώς.Εμείς ως Περιφέρεια, θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό εκδηλώσεων που προσφέρουν σε όλη την κοινωνία. Επίσης ως Πρέσβειρα εθελοντισμού θέλω να καλέσω όλον τον κόσμο να γίνει εθελοντής και να νιώσει αυτή τη μοναδική εμπειρία».Ο Θάνος Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας σημείωσε: «Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και τη σχέση που έχετε με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τη διοργάνωση σπουδαίων αθλητικών διοργανώσεων.Η σχέση αυτή οδηγεί τη Στερεά Ελλάδα να φιλοξενήσει και φέτος κατ’ ουσίαν τρία ετάπ, με τον Tour of Hellas να περνάει από οκτώ Δήμους και 18 πόλεις.Η ουσία όμως είναι η ανάδειξη του ποδηλάτου, μέσα από τη διοργάνωση, ως μέσου μετακίνησης και παράλληλα η ενίσχυση της τουριστικής προβολής.Να τονίσω, τέλος, ότι αποτελεί μία καταπληκτική εμπειρία για αθλητές, εθελοντές και θεατές.Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον Tour of Hellas και σας περιμένουμε σε μία καταπληκτική διοργάνωση που θα ανεβάσει πιο ψηλά την πατρίδα μας».