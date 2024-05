Έμερι για το Άστον Βίλα - Ολυμπιακός: Συναρπαστική στιγμή ο ημιτελικός, σέβομαι τον επιτυχημένο Μεντιλίμπαρ

The boss talks #UECL, @PremierLeague, squad fitness and more ahead of our Villa Park semi-final tomorrow night. 👊 — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 1, 2024

Emery on his previous success in Europe: "The past is important for my experiences, my achievements, but not for my future.



"We can create this future again. We can build something." pic.twitter.com/4fP7KkMdzU — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 1, 2024

Emery confirms that Emi Martínez and Youri Tielemans are unavailable for tomorrow, along with our long-term absentees.



He adds: "Álex Moreno is not available for tomorrow but he is close to coming back.



"Nicolò Zaniolo could be in the squad tomorrow, he is feeling better." pic.twitter.com/bOwoshKC6W — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 1, 2024

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τον σπουδαίο ημιτελικό του Conference League ανάμεσα στην Άστον Βίλα και στον Ολυμπιακό στο Βίλα Παρκ του Μπέρμιγχαμ.H σέντρα στον 1ο ημιτελικό της ιστορίας του Ολυμπιακού στα Κύπελλα Ευρώπης θα γίνει την Μεγάλη Πέμπτη και θα τεθούν αντιμέτωποι και πάλι στην καριέρα τους δύο Βάσκοι προπονητές. Ουνάι Έμερι της Άστον Βίλα που έχει ήδη 4 Europa League (3 με την Σεβίλλη, 1 με την Βιγιαρεάλ) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ του Ολυμπιακού ο οποίος κατέκτησε το Europa League το 2023 με την Σεβίλλη.Ο Έμερι μίλησε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τις απουσίες της ομάδας του αλλά και για τον Μεντιλίμπαρ.