Μετά τον Αντετοκούνμπο και ο Μπολτ θέλει να παίξει στην Αλ Χιλάλ

I’m ready to unretire for this one year salary $776M 🤔 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 25, 2023

How did Usain Bolt do at Dortmund training?



Not bad, not bad at all. ⚡️⚽️ pic.twitter.com/zicj684eAb — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 25, 2018

Usain Bolt scores twice on his full debut for Central Coast Mariners ⚡️⚡️ pic.twitter.com/rLsJNLecBL — ESPN FC (@ESPNFC) October 12, 2018

Την ώρα που οι άνθρωποι της Αλ Χιλάλ είναι στο Παρίσι για να διαπραγματευτούν τη μεταγραφή του Κιλιάν Εμπαπέ Γιουσέιν Μπολτ δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στη δράση για να παίξει για την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.Η Αλ Χιλάλ προσφέρει 700 εκατ. ευρώ για ένα χρόνο στον Γάλλο παγκόσμιο πρωταθλητή και αυτά τα χρήματα έχουν βάλει σε πειρασμό τόσο τον Αντετοκούνμπο όσο και τον Μπολτ.Ο πρωταθλητής του NBA αυτοπροτάθηκε στην Αλ Χιλάλ και ο κάτοχος των 8 χρυσών μεταλλίων στον στίβο έγραψε στα social media: «Θα επιστρέψω στη δράση και θα τρέξω σαν τον Φόρεστ Γκαμπ στη Σαουδική Αραβία για ένα συμβόλαιο σαν αυτό που πρότειναν στον Εμπαπέ».Εν συνεχεία έγραψε: «Είμαι έτοιμος να επιστρέψω για αυτόν τον μισθό 776 εκατομμύρια δολάρια». Ο Μπολτ είχε προπονηθεί στη Ντόρτμουντ ενώ είχε παίξει ποδόσφαιρο και στην Αυστραλία στο παρελθόν.