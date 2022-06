Σάκκαρη: Αποκλείστηκε στο Νότιγχαμ

Εκτός τετράδας έμεινε στο Nottingham Open η

Η κορυφαία ελληνίδα τενίστρια αποκλείστηκε σε 2.36' με 6-4, 4-6, 6-3 από την Βραζιλιάνα Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια στον προημιτελικό στο Νότιγχαμ και αποχαιρέτησε το τουρνουά.



Αυτή είναι η 3η ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια της Ελληνίδας από την Βραζιλιάνα που είναι στο Νο48 της παγκόσμιας κατάταξης.



Ο αγώνας



Στο 1ο σετ η Μάια έφτασε πρώτη σε μπρείκ (2-4) αλλά η Σάκκαρη το πήρε πίσω και μείωσε σε 4-5. Η Βραζιλιάνα επέστρεψε με μπρέικ στο επόμενο γκέιμ και έκλεισε το σετ.



A gutsy win 💪



🇧🇷 Beatriz Haddad Maia is through to her first WTA semifinal on grass by recording her third career victory over top seed Sakkari!#RothesayOpen pic.twitter.com/A1FMioaIoC