Nations League, Ελλάδα - Κύπρος 3-0: Τριάρα και παραμονή στην κορυφή

Τον Οκτώβριο του 2020, όταν η Microsoft ανακοίνωσε τη μεγάλη επενδυτική της πρωτοβουλία Gr for Growth, δεσμεύθηκε να συμβάλλει στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας και να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης για ανθρώπους, επιχειρήσεις και οργανισμούς, με όχημα την τεχνολογία

Το «τρένο» της«σφύριξε» και στο Βόλο, καθώς επικράτησε 3-0 της Κύπρου, συνέχισε με το απόλυτο (3χ3) στον Ομιλο τουκαι πλέον αν την Κυριακή κερδίσει στο Πανθεσσαλικό και το Κόσοβο – πιο σωστά επικρατήσει εναντίον του ξανά αφού πρόσφατα έφυγε νικήτρια από την Πρίστινα – τότε θα εξασφαλίσει και μαθηματικά την 1η θέση του γκρουπ.Ο Γκουστάβο Πογιέτ ξεκίνησε με τον Βλαχοδήμο κάτω από τα γκολπόστ, τους Μπάλντοκ, Χατζηδιάκο, Μαυροπάνο, Τσιμίκα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, τον Σιώπη στο «6», τους Μαντάλο, Μπακασέτα πιο μπροστά, τους Δουβίκα, Λημνιό στα άκρα και τον Παυλίδη στο «9».Σέντρα στο ματς και ο Μπακασέτας άφησε τη «σφραγίδα» του σε ακόμη μία αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και πιστοποίησε πως είναι από τα πιο «hot» ευρωπαϊκά ονόματα, αφού ηγήθηκε μία καλοκουρδισμένης «μηχανής» όπως ήταν η Εθνική μας.Η «γαλανόλευκη» μπήκε με το πόδι στο γκάζι και στο πρώτο ημίωρο πρέσαρε ψηλά, υπήρχαν στιγμές που η πεντάδα των Μάνταλου, Μπακασέτα, Δουβίκα Παυλίδη, Λημνιού έδειχνε να βρίσκεται στην ίδια ευθεία στο επιθετικό της τρίτο ή έστω οι τρεις τους και οι δύο πρώτοι παρέμεναν σαν... εφεδρεία ένα κλικ πίσω τους, ενώ ο Σιώπης μαζί με την τετράδα της άμυνας έπαιζαν ακόμη και στη σέντρα και...έπνιγαν τον αντίπαλο.Δεν είναι τυχαίο πως ο Βλαχοδήμος σε αυτό το διάστημα ζήτημα να έκανε1-2 επαφές με την μπάλα, ενώ την ίδια στιγμή παρατηρούνταν το φαινόμενο ο Δουβίκας να συγκλίνει κοντά στον Παυλίδη και ο Τσιμίκας να παίρνει όλη την αριστερή πλευρά.Πρόκειται για ένα τρικ που φαίνεται πως θέλει ο Ουρουγουανός κόουτς αφού και στα προηγούμενα παιχνίδια με εκείνον στον πάγκο παρατηρούνταν κάτι ανάλογο με τον έναν του εξτρέμ, κυρίως όταν δεν ήταν καθαρόαιμος ακραίος όπως ο Δουβίκας σήμερα ή παλαιότερα οι Πέλκας, Κουλούρης.Αυτά ως εικόνα και πάμε να θυμηθούμε τα των φάσεων. Οπως είπαμε στην αρχή ο «κάπτεν» έδειξε ξανά πως βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση. Στο 5' βρήκε με ωραία κάθετη πάσα τον Μπάλντογκ που ανακόπηκε, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Μάνταλος απείλησε με κεφαλιά, στο 9' με μία μονοκόμματη «βολίδα» άνοιξε το σκορ και στο 20' εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα των φιλοξενουμένων, απέφυγε τον γκολκίπερ Μιχαήλ και την κατάλληλη στιγμή «έκοψε» για τον Παυλίδη που «νίκησε» τον Γκόγκιτς και πλάσαρε εύστοχα για το 2-0.Δηλαδή ο 28χρονος τα... έκανε όλα, ενώ υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια που απορρέει από την ελευθερία κινήσεων που είχε ο Τσιμίκας στην πλευρά του. Ο 26χρονος μπακ ήταν «μέσα» και στα δύο «γαλανόλευκα» τέρματα αφού το 1-0 προήλθε από δική του ατομική ενέργεια, ενώ στο εκείνος πρέσαρε για να γίνει η «γκάφα» στην κυπριακή άμυνα.Κακά τα ψέμματα η αναμέτρηση τελείωσε περίπου στο ημίωρο, αφού καλό θα είναι να έχουμε κατά νου πως βρισκόμαστε στον Ιούνιο, οι παίκτες προέρχονται από μία «γεμάτη» σεζόν και από δύο «κολλητά» εκτός έδρας παιχνίδια σε Μπέλφαστ. Πρόστινα, ενώ σε λίγες ημέρες ακολουθεί και άλλο με το Κόσσοβο εκ νέου στο Βόλο (12/6). Ετσι κάπου εκεί οι διεθνείς μας έβαλαν τον όρο «διαχείριση» στο παιχνίδι τους, αν και συνέχισαν να διατηρούν την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 40' «φλέρταραν» με ακόμη ένα γκολ όταν ο Λημνιός θέλησε να «κρεμάσει» τον Μιχαήλ που όμως έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ.Πάντως και η Κύπρος θα μπορούσε να «ξαναμπεί» στο παιχνίδι στη μόνη μας αδράνεια, όταν στην εκτέλεση της στατικής φάσης μετά τη «λόμπα» του 24χρονου ακραίου οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στο τρανζίσιον, έφτασαν μέχρι τα καρέ του Βλαχοδήμου, αλλά ο Πίτας αν και βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση πλάσαρε άουτ.Με το «καλημέρα» στο δεύτερο μισό (48') ήταν η σειρά του Λημνιού να αφήσει το στίγμα του στην αναμέτρηση που ας μην ξεχνάμε έγινε στο «σπίτι» του, καθώς ο 24χρονος σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ όταν μετά από συνδυασμό των Μπακασέτα, Μάνταλου έγινε κάτοχος της μπάλας, απέφυγε τον Ιωάννου και με μία «βολίδα» δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στο Μιχαήλ. Ετσι το έργο της «γαλανόλευκης» έγινε ακόμη πιο εύκολο και τα πόδια... λύθηκαν εντελώς.Οι παίκτες του Πογιέτ άπλωσαν συχνά όμορφα το παιχνίδι τους, έφτασαν 1-2 φορές κοντά σε ακόμη ένα τέρμα (π.χ. με τον Μασούρα και τον Τσιμίκα), αλλά ήταν λογικό το παιχνίδι τους να μην έχει ανάλογη ένταση.Το ότι όμως συνέχισαν να είναι «κυρίαρχοι» αποτυπώθηκε σε δύο στοιχεία: α) Ακόμη και με το σκορ στα επίπεδα του 3-0 συνέχισαν να πρεσάρουν και σε καμία περίπτωση δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να κρατήσουν μπάλα και να «χτίσουν» επιθέσεις. β) Η «γαλανόλευκη ουσιαστικά έπαιζε στο «ρελαντί» και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά πλην μίας κεφαλιάς του Λαϊφη σε στατική φάση και ενός σουτ του Χριστοφή που μπλόκαρε ο Βλαχοδήμος.Δυστυχώς όμως υπήρξε και ένα δυσάρεστο. Ο Λημνιός στις καθυστερήσεις, στο τελευταίο δευτερόλεπτο. αποχώρησε με φορείο, η έκφραση στο πρόσωπό του προκάλεσε μεγάλη ανησυχία και υπάρχει μεγάλη αγωνία για την κατάστασή του.Ο Μπακασέτας. Ανοιξε το σκορ, «έφτιαξε» το 2-0 και προσέθεσε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση στο ενεργητικό του.Στο ύψος του: Διεθνείς μας που να υστέρησε δεν υπήρχε, δηλαδή με άριστα το 10 όλοι θα έπαιρναν από 6,5-7 και πάνω. Αντικειμενικότατα. Μετά τον αρχηγό ένα κλικ ξεχώρισαν ο Λημνιός (βρήκε και δίχτυα), οι μπακ Μπάλντογκ, Τσιμίκας και ο Σιώπης.Αδύναμος κρίκος: Ο Κατελάρης. Η άμυνα της Κύπρου αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα και ο 26χρονος στόπερ δεν βρήκε λύσεις. Μάλιστα έκανε το λάθος στη φάση του 2-0.Η «γκάφα»: Στο 1-0 ο Ιωάννου δεν έδιωξε σωστά, ουσιαστικά «έστρωσε» στον Μπακασέτα που με ωραίο σουτ άνοιξε το σκορ.Το «στραγάλι»: Ο ρέφερι Μπόγκναρ και οι βοηθοί του είχαν εύκολο έργο, αφού τους «βοήθησε» και το ματς που δεν είχε τη «δύσκολη» φάση.Το «ταμείο» του Gazzetta: Η Ελλάδα ήταν καλύτερη και πήρε μία εύκολη νίκη ή αν θέλουμε να είμαστε 100% ακριβείς, οι διεθνείς μας με την εικόνα που είχαν την έκαναν να φαίνεται εύκολη. Η κατοχή ήταν 63% υπέρ μας, είχαμε 14 τελικές και το μόνο μελανό σημείο του ματς ήταν ο τραυματισμός του Λημνιού.: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Χατζηδιάκος (24' Τζαβέλλας), Μαυροπάνος, Μπάλντοκ, Μπακασέτας (Παπανικολάου), Σιώπης (52' Κουρμπέλης), Μάνταλος (52' Αλεξανδρόπουλος), Λημνιός, Παυλίδης, Δουβίκας (46' Μασούρας).Μιχαήλ, Κατελάρης (46' Κατελάρης), Γκόγκιτς, Κορέα, Ν. Ιωάννου (64' Παναγιώτου), Χαρ. Κυριακού, Αρτυματάς, Πίτας, Λοϊζου (64' Τζιόνι), Παπουλής (74' Σπόλιαριτς), Σωτηρίου (46' Χριστοφή).Στα χέρια της κρατάει πλέον την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο της 3ης κατηγορίας του Nations League η Εθνική ομάδα. Το συγκρότημα του Γκουστάβο Πογιέτ δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει της Κύπρου με 3-0, πετυχαίνοντας έτσι την 3η νίκη του σε ισάριθμους αγώνες και με 9 βαθμούς βρίσκεται στην κορυφή. Αν μάλιστα την Κυριακή επίσης στο Πανθεσσαλικό επικρατήσει του Κοσόβου, θα εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο και μαθηματικά δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.Θυμίζουμε πως η Ελλάδα συμμετέχει στην League C, από την οποία θα προβιβαστούν στην αμέσως ανώτερη οι τέσσερις Εθνικές Ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση στους ισάριθμους ομίλους της λίγκας. Όσες ομάδες τερματίσουν τελευταίες, θα δώσουν αγώνες play out τον Μάρτιο του 2024. Οι δύο εξ αυτών θα διατηρηθούν στην League C και οι άλλες δύο θα υποβιβαστούν στην League D.Ελλάδα – Κύπρος 3-0Κόσοβο – Βόρεια Ιρλανδία 3-2Ελλάδα 9 βαθμοί (5-0)Κόσοβο 6 (5-3)Βόρεια Ιρλανδία 1 (2-4)Κύπρος 1 (0-5)