Australian Open: Αποκλεισμός σοκ για Ραντουκάνου από το Νο98 της κατάταξης!

History maker 🇲🇪@DankaKovinic upsets Emma Raducanu 6-4 4-6 6-3 to become the first player representing Montenegro to reach the third round of a Grand Slam.



