Νις - Μαρσέιγ, το χρονικό του «χάους»: «Ντου» οπαδών, τραυματισμοί παικτών, καταγγελίες, διακοπή και νίκη στα χαρτιά

Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

Dimitri Payet's back. pic.twitter.com/hFmiwg97ni — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

🚨⚽️ | NEW: A member of the Marseille staff sparking a Nice fan pic.twitter.com/3lSYBvr5rd — Football For All (@FootballlForAll) August 22, 2021

Jorge Sampaoli is really wanting to throw down and knock someone out.



Marseille and now Nice squads having a real shuffle now. Basile Boli also wanting to uppercut someone.



Just wow. pic.twitter.com/yHcVRs0tIM — TWDTV (@TWDTV1) August 22, 2021

Nice 1 - 0 OM pic.twitter.com/mcvaoANK6m — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2021

This is crazy! The match has restarted for a Marseille corner, but there are no Marseille players to take it! (📷@Stickwic) pic.twitter.com/6QUN6vkZY7 — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021





Ανεπανάληπτα σκηνικά σε ματς κορυφαίου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στιγμάτισαν το ντέρμπι της Κυανής Ακτής, ανάμεσα στις δύο παραδοσιακές αντιπάλους, Νις και Μαρσέιγ. Ξέσπασε σύρραξη μεταξή οπαδών και παικτών, τραυματίστηκαν ποδοσφαιριστές, η δύναμη των σεκιούριτι αποδείχθηκε ανεπαρκής και η κατάσταση ξέφυγε ολοκληρωτικά, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.«Ντου» των οπαδών στο 75'Όλα ξεκίνησαν στο 75ο λεπτό με το σκορ στο 1-0 για τη Νις, όταν ο Ντιμίτρι Παγιέ πήγε να εκτελέσει το κόρνερ. Οι οπαδοί των γηπεδούχων στο «πέταλο» άρχισαν να του πετούν μπουκάλια κι άλλα αντικείμενα, ο αρχηγός της Μαρσέιγ απάντησε πετώντας πίσω στην εξέδρα μερικά από αυτά και τα πνεύματα οξύνθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μεγάλη μάζα των σκληροπυρηνικών οπαδών της Νις «ξεγλίστρησε» από τους σεκιούριτι, περνώντας από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και βρέθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο με άγριες διαθέσεις προς τους παίκτες της Μαρσέιγ.Τρεις παίκτες της Μαρσέιγ τραυματίστηκανΟι άνθρωποι της Μαρσέιγ κατευθύνθηκαν αμέσως στα αποδυτήρια, με φωτογραφίες παικτών να κυκλοφορούν στα social media και να αποδεικνύουν ότι χτυπήθηκαν από οπαδούς. Από την εισβολή τραυματίστηκαν τρεις, ο Λουάν Πέρες στο λαιμό και ο Γκεντουζί, καθώς και ο Παγιέτ στην πλάτη. Οι παίκτες της Μαρσέιγ αρνήθηκαν να συνεχίσουν, με τη διοίκηση να στηρίζει την επιλογή τους.Καταγγελίες κι από την πλευρά της ΝιςΩστόσο, η Νις πέρασε στην αντεπίθεση και τόνισε πως δυο ποδοσφαιριστές της, ο Τοντιμπό και ο Κλάιφερτ δέχθηκαν χτυπήματα από την ασφάλεια της Μαρσέιγ στη διάρκεια της επίθεσης των οπαδών της Νις. Ένα βίντεο με βοηθό του εξοργισμένου, Χόρχε Σαμπάολι να επιτίθεται σε έναν από τους εισβολείς οπαδούς κυκλοφόρησε την ίδια ώρα στο twitter.Αρνήθηκαν να παίξουν οι Μαρσεγιέζοι, 3-0 στα «χαρτιά» η Νις και... συνεχίζεταιΟι παίκτες της Ολιμπίκ δεν επέστρεψαν στο γήπεδο για να ολοκληρώσουν την αναμέτρηση που είχε διακοπεί και είχαν την απόλυτη στήριξη της διοίκησης που έδωσε εντολή να μην επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο. Παρά τις συστάσεις και τις... πιέσεις, η Μαρσέιγ αποφάσισε να μη γυρίσει ποτέ, με αποτέλεσμα το ματς να πάρει στα χαρτιά η Νις με 3-0 και να μείνουν μόνοι οι παίκτες της στο χορτάρι, χειροκροτώντας, μάλιστα, τους οπαδούς τους! . Το αποψινό θρίλερ πάντως θα έχει πολλά επεισόδια, μιας και οι Μασσαλοί θα προσφύγουν στην αθλητική Δικαιοσύνη.«Ο διαιτητής ήταν μαζί μας, μας επιβεβαίωσε ότι η ασφάλεια δεν ήταν εξασφαλισμένη. Η απόφασή του ήταν να εγκαταλείψει τον αγώνα, αλλά η Oμοσπονδία αποφάσισε να ξαναρχίσει τον αγώνα. Δεν το δεχθήκαμε...» τόνισε ο πρόεδρος της Μαρσέιγ, Πάμπλο Λονγκόρια.Πηγή: www.gazzetta.gr