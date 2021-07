Agios Nikolaos Sea Experience: Ένα μαγικό διήμερο στην Κρήτη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το Agios Nikolaos Sea Experience είναι μια εκδήλωση-συνάντηση για τους φίλους της όρθιας σανιδοκωπηλασίας & της κολύμβησης, καθώς και του μοναδικού αθλήματος aquathlon που συνδυάζει το τρέξιμο με την κολύμβηση! Οι υπέροχες θαλάσσιες διαδρομές αποτελούν μία μοναδική εμπειρία για κάθε συμμετέχοντα.Παρόντες θα είναι κορυφαίοι αθλητές του χώρου από το εξωτερικό, καθώς και την Ελλάδα και βέβαια, πολλοί ερασιτέχνες φίλοι των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.Πρωταρχικοί στόχοι της διοργάνωσης είναι η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού μέσω της προσέλκυσης των μελών της παγκόσμιας κοινότητας των SUPers, των κολυμβητών αλλά και τριαθλητών (το aquathlon είναι ένα “μικρό” τρίαθλο), η καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας, των αξιών του αθλητισμού και βέβαια, η τόνωση της τοπικής τουριστικής οικονομίας.Αναλυτικά το πρόγραμμαΣάββατο 10/07/202115 km SUP με εκκίνηση από παραλία Πλάκας – ΣπιναλόγκαΙστιοδρομίες WING Foil στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου4 km SUP Foil νότια της Ν. Κολοκύθας1,5 km Fun SUP με εκκίνηση από παραλία Χαβάνια10 km Open Water Swimming με εκκίνηση την παραλία στου Μύλους4 km Open Water Swimming με εκκίνηση από παραλία ΧαβάνιαAquathlon (500 m κολύμβηση & 5 km city run) με εκκίνηση και τερματισμό την λίμνη του Αγ. ΝικολάουΚυριακή 11/07/2021200m Sprint SUP με εκκίνηση και τερματισμό στη Λίμνη του Αγ. Νικολάου3-5 km Τεχνικό SUP με εκκίνηση και τερματισμό στη Λίμνη του Αγ. Νικολάου2 km Open Water Swimming με εκκίνηση και τερματισμό στη Λίμνη του Αγ. Νικολάου1 km Open Water Swimming με εκκίνηση και τερματισμό στη Λίμνη του Αγ. ΝικολάουΕγγραφές: http://bit.ly/agiosnikolaos_seaexperienceΕπιπλέον, ισχύει έκπτωση 50% στην αγορά δεύτερου αγωνίσματος (η έκπτωση θα εφαρμόζεται στην χαμηλότερη τιμή).Στην περίπτωση ομαδικής εγγραφής (περισσότερα από 8 άτομα), ισχύει έκπτωση 25% σε όλα τα αθλήματα. Μπορείτε να επικοινωνήστε με το email info@racefinder.gr, για περισσότερες λεπτομέρειες.Ισχύουν εκπτώσεις ακτοπλοϊκών 50% στις Μινωικές γραμμές, για αθλητές, συνοδούς και οχήματα, αλλά και στην ενοικίαση οχημάτων από το Club Cars.Χρήσιμα Links:Μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη των αγώνων SUPΜπορείτε να βρείτε την προκήρυξη των αγώνων κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσηςΕγγραφές: http://bit.ly/agiosnikolaos_seaexperienceFacebook: https://www.facebook.com/AgiosOnSup/ |https://www.facebook.com/agiosnikolaos.seaexperience/Instagram: https://www.instagram.com/agiosonsup/ |https://www.instagram.com/agiosnikolaos.seaexperience/