Συγκλονιστική στιγμή στην κηδεία του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς: Το λαμπραντόρ της οικογένειας στο τελευταίο αντίο στον Σέρβο προπονητή, βίντεο
O Ζούτα, το μοναδικό αρσενικό λαμπραντόρ της οικογένειας του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, στεκόταν δίπλα στο φέρετρο του στην διάρκεια της κηδείας
Σε κλίμα έντονης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, με πλήθος κόσμος να δίνει το παρών και να αποχαιρετά τον σπουδαίο προπονητή.
Μεταξύ άλλων στην κηδεία παρευρέθησαν οι Ζάρκο Πάσπαλι, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Αλεκσέι Πουκουσέφσκι, Φιλίπ Πετρούσεφ, Μπρούνο Φερνάντο, Τόνι Τζεκίρι, Κάρλικ Τζόουνς και Βάνκα Μαρίνκοβιτς.
"Na posmrtnici za dragog Duška, među ožalošćenima, sa suprugom Anom, sinom Lukom i sestrom Natašom, nalazi se i Drugarica Žuta, stanovnica Duškove kuće, labradorka koja će napuniti 12 godina. Dule i Ana su imali pse labradore, najčešće ženke. Jedinog muškarca Duško je poklonio… pic.twitter.com/sv4wF4hUYz— TeleSport.rs (@TelesportRS) April 14, 2026
Ωστόσο αυτό που προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση ήταν η παρουσία του αγαπημένου και πιστού σκύλου, του Σέρβου προπονητή, που δεν έφυγε στιγμή δίπλα από το φέρετρο.
Το πανέμορφο λαμπραντόρ, με το όνομα Ζούτα, αποτελούσε μέλος της οικογένειας Βουγιόσεβιτς, για περισσότερο από δώδεκα χρόνια, με τον αδικοχαμένο προπονητή, να αναφέρεται συχνά στην αγάπη του για το συγκεκριμένο σκυλί.
Η εικόνα του Ζούτα δίπλα στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, στη σύζυγο του Άννα και στο γιο του Λούκα, σε όλη τη διάρκεια της κηδείας, συγκίνησε τους πάντες, ενώ οι φωτογραφίες και τα βίντεο δέχτηκαν δεκάδες σχόλια, με αρκετούς να κάνουν λόγο για μία σχέση ζωής και μία αγάπη χωρίς όρια.
Η οικογένεια έχει μεγάλη αγάπη στα λαμπραντόρ και ο Ζούτα είναι το μοναδικό αρσενικό σκυλί του αδικοχαμένου Σέρβου τεχνικού.
