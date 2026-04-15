Συγκλονιστική στιγμή στην κηδεία του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς: Το λαμπραντόρ της οικογένειας στο τελευταίο αντίο στον Σέρβο προπονητή, βίντεο

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, με πλήθος κόσμος να δίνει το παρών και να αποχαιρετά τον σπουδαίο προπονητή. Μεταξύ άλλων στην κηδεία παρευρέθησαν οι Ζάρκο Πάσπαλι, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Αλεκσέι Πουκουσέφσκι, Φιλίπ Πετρούσεφ, Μπρούνο Φερνάντο, Τόνι Τζεκίρι, Κάρλικ Τζόουνς και Βάνκα Μαρίνκοβιτς.

Η εικόνα του Ζούτα δίπλα στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, στη σύζυγο του Άννα και στο γιο του Λούκα, σε όλη τη διάρκεια της κηδείας, συγκίνησε τους πάντες, ενώ οι φωτογραφίες και τα βίντεο δέχτηκαν δεκάδες σχόλια, με αρκετούς να κάνουν λόγο για μία σχέση ζωής και μία αγάπη χωρίς όρια.Η οικογένεια έχει μεγάλη αγάπη στα λαμπραντόρ και ο Ζούτα είναι το μοναδικό αρσενικό σκυλί του αδικοχαμένου Σέρβου τεχνικού.