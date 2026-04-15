Συγκλονιστική στιγμή στην κηδεία του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς: Το λαμπραντόρ της οικογένειας στο τελευταίο αντίο στον Σέρβο προπονητή, βίντεο
SPORTS
O Ζούτα, το μοναδικό αρσενικό λαμπραντόρ της οικογένειας του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, στεκόταν δίπλα στο φέρετρο του στην διάρκεια της κηδείας

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε  η κηδεία του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, με πλήθος κόσμος να δίνει το παρών και να αποχαιρετά τον σπουδαίο προπονητή.

Μεταξύ άλλων στην κηδεία παρευρέθησαν οι Ζάρκο Πάσπαλι, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Αλεκσέι Πουκουσέφσκι, Φιλίπ Πετρούσεφ, Μπρούνο Φερνάντο, Τόνι Τζεκίρι, Κάρλικ Τζόουνς και Βάνκα Μαρίνκοβιτς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Net.hr (@net.hr_)




Ωστόσο αυτό που προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση ήταν η παρουσία του αγαπημένου και πιστού σκύλου, του Σέρβου προπονητή, που δεν έφυγε στιγμή δίπλα από το φέρετρο.

Κλείσιμο


Το πανέμορφο λαμπραντόρ, με το όνομα Ζούτα, αποτελούσε μέλος της οικογένειας Βουγιόσεβιτς, για περισσότερο από δώδεκα  χρόνια, με τον αδικοχαμένο προπονητή, να αναφέρεται συχνά στην αγάπη του για το συγκεκριμένο σκυλί.



SAHRANJEN DUŠKO VUJOŠEVIĆ UZ PESMU NAVIJAČA Ispratio ga i pas, tu su sportisti, političari, pevači..

Η εικόνα του Ζούτα δίπλα στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, στη σύζυγο του Άννα και στο γιο του Λούκα, σε όλη τη διάρκεια της κηδείας, συγκίνησε τους πάντες, ενώ οι φωτογραφίες και τα βίντεο δέχτηκαν δεκάδες σχόλια, με αρκετούς να κάνουν λόγο για μία σχέση ζωής και μία αγάπη χωρίς όρια.

Η οικογένεια έχει μεγάλη αγάπη στα λαμπραντόρ και ο Ζούτα είναι το μοναδικό αρσενικό σκυλί του αδικοχαμένου Σέρβου τεχνικού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης