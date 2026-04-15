Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της ΕΕ ο όμιλος Ferrero για παραβίαση των κανόνων περί καρτέλ
Η Ferrero βρίσκεται στο στόχαστρο ελέγχων της ΕΕ για πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές, με την έρευνα να επικεντρώνεται σε περιορισμούς εμπορίου εντός της Ένωσης και ενδεχόμενα υψηλά πρόστιμα
Η ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών ανταγωνισμού, με έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες να βρίσκεται αντιμέτωπος με έρευνα υψηλής σημασίας.
Ο όμιλος Ferrero, γνωστός για προϊόντα όπως η Nutella, αποτέλεσε στόχο αιφνιδιαστικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 13 Απριλίου ότι πραγματοποίησε αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις μεγάλης εταιρείας σοκολατοειδών, χωρίς να κατονομάσει την επιχείρηση, λόγω υποψιών για παραβίαση των κανόνων περί καρτέλ και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις σε δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σύμφωνα με πηγές, αφορούν τον ιταλικό όμιλο Ferrero, υπό την ηγεσία του δισεκατομμυριούχου Τζοβάνι Φερέρο.
Η εταιρεία δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφυγε να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις.
Υποψίες για περιορισμό εμπορίου
Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσο η εταιρεία περιόρισε τη διακίνηση προϊόντων της μεταξύ χωρών της ΕΕ, πρακτική γνωστή ως περιορισμός εδαφικής προμήθειας.
Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι αποτελούν αρχικό στάδιο διερεύνησης πιθανών αντιανταγωνιστικών πρακτικών.
Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και το 10% των παγκόσμιων εσόδων της εταιρείας, αν και σπάνια επιβάλλονται στο μέγιστο επίπεδο.
Ο Τζοβάνι Φερέρο ηγείται της οικογενειακής αυτοκρατορίας από το 2015, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Μικέλε Φερέρο, που μετέτρεψε την εταιρεία από ένα μικρό ζαχαροπλαστείο στη βορειοδυτική Ιταλία σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γλυκισμάτων στην Ευρώπη.
Τα τελευταία χρόνια, ο όμιλος έχει εστιάσει σε εξαγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες, διπλασιάζοντας τα έσοδά του και καθιστώντας τον έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους παίκτες στον κλάδο των συσκευασμένων γλυκών.
Πηγή: www.newmoney.gr
