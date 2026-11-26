Επίδομα παιδιού Α1: Ανοίγει την Παρασκευή 27/11 η πλατφόρμα για αιτήσεις και διορθώσεις - Τι πρέπει να προσέξετε
Επίδομα παιδιού Α1: Ανοίγει την Παρασκευή 27/11 η πλατφόρμα για αιτήσεις και διορθώσεις - Τι πρέπει να προσέξετε
Η πλατφόρμα του επιδόματος παιδιού είχε κλείσει προσωρινά για αιτήσεις στις 13 Νοεμβρίου για να γίνει η εκκαθάριση της 5ης δόσης του 2026
Διαθέσιμη για την υποβολή νέων αιτήσεων και την τροποποίηση υφιστάμενων θα είναι από την, Παρασκευή 27/11 η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού.
Η πλατφόρμα του επιδόματος παιδιού είχε κλείσει προσωρινά για αιτήσεις στις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της πέμπτης διμηνιαίας δόσης για το 2026.
Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) υπενθυμίζει ότι για τη χορήγηση του επιδόματος η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.
Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Συγκεκριμένα, τα ποσά σε μηνιαία βάση κυμαίνονται:
-Από 28 έως 70 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.
-Από 56 έως 140 ευρώ για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο.
Η τελική ενίσχυση καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται σε διμηνιαίες δόσεις.
Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των αιτήσεών τους, ώστε να αποφύγουν εκκρεμότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκριση ή την πληρωμή της ενίσχυσης.
Τη δόση παίρνουν όσοι είχαν υποβάλει οριστικά και εγκεκριμένη αίτηση Α21 για το 2026. Η πλατφόρμα έκλεισε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00, για να γίνει η εκκαθάριση της πληρωμής. Μια αίτηση που έμεινε αποθηκευμένη χωρίς οριστική υποβολή δεν μετράει.
Η πλατφόρμα του επιδόματος παιδιού είχε κλείσει προσωρινά για αιτήσεις στις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της πέμπτης διμηνιαίας δόσης για το 2026.
Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) υπενθυμίζει ότι για τη χορήγηση του επιδόματος η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.
Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Ποιο είναι το ύψος του επιδόματος παιδιούΤο ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.
Συγκεκριμένα, τα ποσά σε μηνιαία βάση κυμαίνονται:
-Από 28 έως 70 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.
-Από 56 έως 140 ευρώ για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο.
Η τελική ενίσχυση καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται σε διμηνιαίες δόσεις.
Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των αιτήσεών τους, ώστε να αποφύγουν εκκρεμότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκριση ή την πληρωμή της ενίσχυσης.
Η πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 θα καταβληθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στους δικαιούχους με εγκεκριμένη αίτησηΗ πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 πληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.
Τη δόση παίρνουν όσοι είχαν υποβάλει οριστικά και εγκεκριμένη αίτηση Α21 για το 2026. Η πλατφόρμα έκλεισε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00, για να γίνει η εκκαθάριση της πληρωμής. Μια αίτηση που έμεινε αποθηκευμένη χωρίς οριστική υποβολή δεν μετράει.
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