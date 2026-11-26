Επίδομα παιδιού Α1: Ανοίγει την Παρασκευή 27/11 η πλατφόρμα για αιτήσεις και διορθώσεις - Τι πρέπει να προσέξετε

Η πλατφόρμα του επιδόματος παιδιού είχε κλείσει προσωρινά για αιτήσεις στις 13 Νοεμβρίου για να γίνει η εκκαθάριση της 5ης δόσης του 2026