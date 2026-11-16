Ανοικτό αφήνει ο Μητσοτάκης το ενδεχόμενο μεγαλύτερης μείωσης ΦΠΑ σε σερβιέτες, ταμπόν αλλά και προφυλακτικά, δείτε βίντεο στο Tik Tok

Ο πρωθυπουργός συζήτησε στο Μέγαρο Μαξίμου, με την Ισμήνη Δροσοφορίδη, ιδρύτρια του οργανισμού «It’s just period» - Αναφέρεται στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει από 1η Ιανουαρίου 2027 στη μείωση του ΦΠΑ για τα προϊόντα περιόδου, από το 24% στο 13%