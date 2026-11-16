Ανοικτό αφήνει ο Μητσοτάκης το ενδεχόμενο μεγαλύτερης μείωσης ΦΠΑ σε σερβιέτες, ταμπόν αλλά και προφυλακτικά, δείτε βίντεο στο Tik Tok
Ανοικτό αφήνει ο Μητσοτάκης το ενδεχόμενο μεγαλύτερης μείωσης ΦΠΑ σε σερβιέτες, ταμπόν αλλά και προφυλακτικά, δείτε βίντεο στο Tik Tok
Ο πρωθυπουργός συζήτησε στο Μέγαρο Μαξίμου, με την Ισμήνη Δροσοφορίδη, ιδρύτρια του οργανισμού «It’s just period» - Αναφέρεται στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει από 1η Ιανουαρίου 2027 στη μείωση του ΦΠΑ για τα προϊόντα περιόδου, από το 24% στο 13%
Στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει από 1η Ιανουαρίου 2027 στη μείωση του ΦΠΑ για τα προϊόντα περιόδου, από το 24% στο 13%, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανάρτησε στο Tik Tok.
Στη συζήτηση που είχε, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την Ισμήνη Δροσοφορίδη, ιδρύτρια του οργανισμού «It’s just period», ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η απόφαση αυτή είναι ένα πρώτο βήμα και προσθέτει ότι ο ίδιος είναι απολύτως διατεθειμένος να εξεταστούν και άλλες επιλογές για το πώς μπορεί να μειωθεί ένα κόστος το οποίο είναι απολύτως ανελαστικό και σχετίζεται με τη δημόσια υγεία.
Σε ερώτηση αν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ΦΠΑ στις σερβιέτες, τα ταμπόν αλλά και τα προφυλακτικά ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Εδώ είμαστε να τα δούμε όλα».
Κλείνοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Κοινωνία των Πολιτών καθώς όπως είπε μέσα από την δουλειά της ενημερώθηκε η κυβέρνηση και έγινε μια αλλαγή πολιτικής που θα ωφελήσει τα κορίτσια και τις γυναίκες.
Δείτε το βίντεο
Στη συζήτηση που είχε, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την Ισμήνη Δροσοφορίδη, ιδρύτρια του οργανισμού «It’s just period», ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η απόφαση αυτή είναι ένα πρώτο βήμα και προσθέτει ότι ο ίδιος είναι απολύτως διατεθειμένος να εξεταστούν και άλλες επιλογές για το πώς μπορεί να μειωθεί ένα κόστος το οποίο είναι απολύτως ανελαστικό και σχετίζεται με τη δημόσια υγεία.
Σε ερώτηση αν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ΦΠΑ στις σερβιέτες, τα ταμπόν αλλά και τα προφυλακτικά ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Εδώ είμαστε να τα δούμε όλα».
Κλείνοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Κοινωνία των Πολιτών καθώς όπως είπε μέσα από την δουλειά της ενημερώθηκε η κυβέρνηση και έγινε μια αλλαγή πολιτικής που θα ωφελήσει τα κορίτσια και τις γυναίκες.
Δείτε το βίντεο
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