Γεωργιάδης: Δεν μπορεί να γίνει όπως βγήκε η μεταφορά συντελεστών δόμησης, δεν πρόκειται περί νομοθεσίας πρόκειται περί δημόσιας διαβούλευσης
Γεωργιάδης: Δεν μπορεί να γίνει όπως βγήκε η μεταφορά συντελεστών δόμησης, δεν πρόκειται περί νομοθεσίας πρόκειται περί δημόσιας διαβούλευσης
Οι βουλευτές της Βόρειας Αθήνας δεν είχαμε ενημέρωση, δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Παπασταύρου, είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Τη διαφωνία του με το σχέδιο για τη μεταφορά συντελεστών δόμησης εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη με έξι δημάρχους από τα βόρεια προάστια.
Όπως είπε στα Παραπολιτικά FM «επικοινώνησα και με τον κ. Παπασταύρου και επικοινώνησα και με τον κ. Χατζηδάκη και είπα αυτό δεν μπορεί να γίνει». «Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να περάσει αυτό, δεν πρόκειται γενικά να νομοθετήσουμε κάτι με τις κοινωνίες κόντρα. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που πρέπει να δούμε πως θα επιλυθεί αυτό μπορεί να υπάρχει, αυτό θα διευκρινιστεί, θα εξηγηθεί, θα καταλήξουμε σε μια συζήτηση και αν υπάρχει κάποιου είδους λύση θα το δούμε. Όπως παρουσιάστηκε και όπως βγήκε, βγήκε όχι με τον σωστό τρόπο» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.
Ερωτηθείς, στη συνέχεια, αν ήταν λάθος του Σταύρου Παπασταύρου, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε «δεν θέλω να πω ποιανού λάθος είναι, δεν είμαι δικαστής. Δεν πρόκειται περί νομοθεσίας, πρόκειται περί δημόσιας διαβούλευσης», για να προσθέσει στη συνέχεια «δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταξύ μας, είμαστε πολύ αγαπημένοι, τον κ. Παπασταύρου του αγαπάω πάρα πολύ».
«Να μην ανησυχούν οι κάτοικοι όλων αυτών των περιοχών, έχουν βουλευτές και υπουργούς που τους εκπροσωπούν και δεν θα τους αφήσουν ούτε ανεκπροσώπιστους ούτε ανυπεράσπιστους. Έπρεπε να έχει γίνει περισσότερη συζήτηση και περισσότερη ενημέρωση» κατέληξε για το θέμα αυτό ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ..
Αναφερόμενος, τέλος, στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις εκδηλώσεις, αύριο Τρίτη, για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε «να τον δω να καίει και αμερικάνικες σημαίες και τι στον κόσμο! Η πορεία του Πολυτεχνείου έχει έναν χαρακτήρα πολύ αντιαμερικανικό» ξεκαθαρίζοντας «προφανώς και έγινε το Πολυτεχνείο και οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη» καθώς και ότι όσον αφορά τους νεκρούς του Πολυτεχνείου «παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ε.Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες».
Όπως είπε στα Παραπολιτικά FM «επικοινώνησα και με τον κ. Παπασταύρου και επικοινώνησα και με τον κ. Χατζηδάκη και είπα αυτό δεν μπορεί να γίνει». «Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να περάσει αυτό, δεν πρόκειται γενικά να νομοθετήσουμε κάτι με τις κοινωνίες κόντρα. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που πρέπει να δούμε πως θα επιλυθεί αυτό μπορεί να υπάρχει, αυτό θα διευκρινιστεί, θα εξηγηθεί, θα καταλήξουμε σε μια συζήτηση και αν υπάρχει κάποιου είδους λύση θα το δούμε. Όπως παρουσιάστηκε και όπως βγήκε, βγήκε όχι με τον σωστό τρόπο» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.
Ερωτηθείς, στη συνέχεια, αν ήταν λάθος του Σταύρου Παπασταύρου, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε «δεν θέλω να πω ποιανού λάθος είναι, δεν είμαι δικαστής. Δεν πρόκειται περί νομοθεσίας, πρόκειται περί δημόσιας διαβούλευσης», για να προσθέσει στη συνέχεια «δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταξύ μας, είμαστε πολύ αγαπημένοι, τον κ. Παπασταύρου του αγαπάω πάρα πολύ».
«Να μην ανησυχούν οι κάτοικοι όλων αυτών των περιοχών, έχουν βουλευτές και υπουργούς που τους εκπροσωπούν και δεν θα τους αφήσουν ούτε ανεκπροσώπιστους ούτε ανυπεράσπιστους. Έπρεπε να έχει γίνει περισσότερη συζήτηση και περισσότερη ενημέρωση» κατέληξε για το θέμα αυτό ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ..
Αναφερόμενος, τέλος, στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις εκδηλώσεις, αύριο Τρίτη, για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε «να τον δω να καίει και αμερικάνικες σημαίες και τι στον κόσμο! Η πορεία του Πολυτεχνείου έχει έναν χαρακτήρα πολύ αντιαμερικανικό» ξεκαθαρίζοντας «προφανώς και έγινε το Πολυτεχνείο και οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη» καθώς και ότι όσον αφορά τους νεκρούς του Πολυτεχνείου «παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ε.Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες».
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