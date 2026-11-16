Καλώδιο και τουρκολιβυκό μνημόνιο στη συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν στις Βρυξέλλες
Καλώδιο και τουρκολιβυκό μνημόνιο στη συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν στις Βρυξέλλες
Την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών στον Τούρκο ομόλογό του - Επεσήμανε για άλλη μία φορά ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
Συνάντηση για όλα τα τρέχοντα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, είχε τη Δευτέρα (16/11) στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη βελγική πρωτεύουσα διεξάγεται και η Σύνοδος για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από ελληνική πηγή, κατά τη σημερινή διμερή συνάντηση, στα γραφεία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της ΕΕ, συζητήθηκαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, με έμφαση στη διαπεριφερειακή συνεργασία και συνδεσιμότητα.
Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα συζητήθηκε, με τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το ζήτημα της κύρωσης του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού Μνημονίου, επισημαίνοντας ότι αυτό αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν ως προς την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, που είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη βελγική πρωτεύουσα διεξάγεται και η Σύνοδος για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα.
📍Brussels, 16.11.2026— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 16, 2026
🇬🇷 FM George Gerapetritis met with his 🇹🇷 counterpart @HakanFidan on the sidelines of the #EU Foreign Affairs Council.
@GreeceInEU @GreeceInTurkiye @MFATurkiye pic.twitter.com/igBdhP1gmT
Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα συζητήθηκε, με τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το ζήτημα της κύρωσης του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού Μνημονίου, επισημαίνοντας ότι αυτό αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν ως προς την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, που είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.
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