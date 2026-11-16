Καλώδιο και τουρκολιβυκό μνημόνιο στη συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν στις Βρυξέλλες

Την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών στον Τούρκο ομόλογό του - Επεσήμανε για άλλη μία φορά ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.